Calciomercato Roma, pressing di Xavi: assalto del Barcellona

Calciomercato Roma, Xavi ha deciso di alzare il pressing su Laporta che è quasi costretto ad accontentarlo. Assalto del Barcellona

Xavi, allenatore del Barcellona, prossimo a vincere la Liga, ha alzato il pressing su Laporta, presidente dei catalani. Il tecnico, secondo le informazioni riportate da ElGolDigital, vuole tornare ad essere protagonista anche in Europa, tant’è che ha messo giù una lista della spesa.

Una campagna acquisti che in caso di notizie positive da parte dell’UEFA, che ieri ha aperto ufficialmente un’indagine sui catalani, potrebbe essere sorprendente. Sì, perché ci sono diversi nomi importanti ma c’è anche un nome che, nel corso dell’ultimo periodo, è stato accostato con insistenza alla Roma e non solo. In Italia, infatti, anche la Juventus ci avrebbe messo gli occhi addosso. Ma questo, dalle parti di Trigoria, interessa poco.

Calciomercato Roma, il Barcellona forte su Fresneda

Il nome è quello di Ivan Fresneda, esterno del Real Valladolid, che è esploso in questa stagione e che ha fatto capire di avere delle qualità assai importanti. Un elemento giovane che ha ancora ampi margini di miglioramento e che potrebbe essere realmente un obiettivo giallorosso. Sì, la Roma, sulle corsie esterne per la prossima stagione degli investimenti li dovrà fare. E Fresneda è scritto sul taccuino di Pinto.

Sappiamo benissimo che, comunque, e in ogni caso, non sarà una trattative semplice anche perché il terzino è stato accostato diverse volte anche ad altri club, big europee, che per via di quelle qualità che ha mostrato lo hanno messo nel mirino. Ma questo assalto del Barcellona, già programmato come detto, potrebbe rivelarsi decisivo. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi sapendo, anche, che il mercato della Roma è legato a doppio filo a quello che sarà un piazzamento tra le prime quattro alla fine di questa stagione. La Champions League, per pensare in grande, è fondamentale.