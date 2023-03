Calciomercato Roma, Ziyech ci riprova: scelta fatta, futuro stravolto

Calciomercato Roma, l’attaccante del Chelsea ci riprova: ha fatto già la sua scelta. Il futuro è stravolto

Nel corso della sessione invernale di mercato si è parlato molto in casa Roma di un interesse per Ziyech. Poi le cose sappiamo come sono andate a finire, con Zaniolo che è partito troppo tardi per la Turchia non dando a Pinto la possibilità di intervenire sul mercato e con l’ex Ajax ad un passo dal Psg che poi, per problemi legati alla documentazione, non è riuscito a completare il suo trasferimento.

Un trasferimento voluto anche dal giocatore, che ha capito che al Chelsea di spazio, anche per via della campagna acquisti dei Blues, ne avrebbe avuto poco. E questa idea, anche perché adesso la squadra di Potter qualcuno è costretto a venderlo, secondo quanto riportato dall’Inghilterra è rimasta invariata.

Calciomercato Roma, Ziyech vuole lasciare il Chelsea

A riportare quella che sarebbe già stata una decisione bella ché presa da Ziyech ci ha pensato teamtalk.com, che ha svelato come il fantasista vuole decisamente andare via. Lui non ha nessuna intenzione di fare da comprimario, vuole un club pronto a dargli fiducia, una maglia da titolare, per mettere in mostra quelle che sono le sue qualità che lo hanno portato in Premier League.

Insomma, la Roma potrebbe decisamente tornare in corsa in un’operazione che in ogni caso si preannuncia difficile visto che anche il Psg potrebbe tornare alla carica sperando che il finale possa essere diverso rispetto a quello dell’ultimo giorno di mercato. Ma anche, e senza dubbio, pure dalle parti della Capitale il sogno è quello di portare alla corte di Mourinho un elemento in grado di fare decisamente la differenza. Ziyech, nel corso della sua carriera, ha dimostrato più volte di avere delle capacità tecniche fuori dal normale.