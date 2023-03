Dalla Juventus alla Roma: intrigo da 35 milioni, l’hanno fatto ancora

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra sono sicuri: anche i giallorossi valutano una pedina della Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

La sosta per la Nazionali, oltre a servire a ricaricare le pile in vista del rush finale, sarà molto utile anche per gli addetti ai lavori per cominciare a pensare alle prossime mosse di mercato. Tiago Pinto, sotto questo punto di vista, non vuole farsi trovare impreparato.

Sono diversi i settori del campo sotto la lente di ingrandimento del Gm della Roma. L’obiettivo primario della Roma sarà sicuramente quello di rinfoltire il centrocampo con innesti mirati, atti a garantire il salto di qualità allo scacchiere giallorosso. Il profilo di Frattesi, per quanto non ancora battuto, resta pur sempre spendibile. I capitolini, però, hanno cominciato a guardarsi intorno per capire la fattibilità di altre operazioni. In quest’ottica si inseriscono gli ultimi rumours che trapelano dall’Inghilterra e che riferiscono dell’interessamento della Roma per Weston Mckennie, centrocampista di proprietà della Juventus ma che attualmente milita tra le fila del Leeds.

Calciomercato Juventus, Mckennie-Roma: ritorno di fiamma dall’Inghilterra

Il texano è volato in Premier League lo scorso inverno con la formula del prestito oneroso da 1,25 milioni, con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni di euro a cui aggiungere eventualmente bonus legati a presenze e rendimento. Fino a questo momento, però, la scintilla tra Mckennie e il Leeds non è ancora scoccata: tra campionato e Coppa sono soltanto nove le presenze messe a segno dall’ex centrocampista dello Schalke, non impreziosite né da un gol né da un assist.

Ora come ora un eventuale riscatto da parte dello statunitense non rappresenta una priorità da parte dei Whites, anche perché la compagine di Javi Garcia occupa al momento il quattordicesimo posto in classifica, a soli due punti di margine dalla zone retrocessione.

Il futuro di Mckennie, dunque, è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Givemesport, ad esempio, un eventuale ritorno in Serie A del centrocampista della Juventus non è affatto da escludere. Ci sarebbe anche la Roma, infatti, nella lista delle papabili candidati all’acquisto della mezzala statunitense, oltre ad Aston Villa e Borussia Dortmund. Ricordiamo che il profilo di Mckennie era stato già accostato ai giallorossi in svariate circostanze, all’epoca dei rumours riguardanti un possibile approdo di Zaniolo in bianconero. Per adesso si tratta solo di una tentazione, anche perché difficilmente la Juve si schioderà dalla valutazione di 35 milioni di euro. Ma se la “Vecchia Signora” dovesse aprire alla formula del prestito…