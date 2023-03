Il ritorno choc sblocca l’affare, Roma e Milan a mani vuote: ‘addio’ gratis

Calciomercato, Roma e Milan rischiano di restare a mani vuote in vista della sessione estiva. Il ritorno clamoroso in panchina sblocca l’affare a parametro zero.

Sono giornate caldissime sulle panchine di mezza Europa durante l’ultima sosta Nazionali in stagione. Dopo il ribaltone a sorpresa in casa Bayern Monaco, con Tuchel che ha preso il posto di Nagelsmaan, c’è una nuova sostituzione alla finestra dalla Premier League. Il ritorno clamoroso può sbloccare l’affare a parametro zero, con la resa di Roma e Milan in Serie A. Ecco tutti i dettagli sul possibile avvicendamento in panchina ed i riflessi sul calciomercato estivo.

Anche la Serie A è coinvolta in un complicato intreccio di panchine in vista della prossima stagione. L’esonero di Nagelsmaan in casa Bayern Monaco ha smosso le acque in Bundesliga e potrebbe fare da apripista a nuovi e clamorosi ribaltoni tecnici. In particolare in Premier League sembra sempre più vicino l’addio immediato tra Antonio Conte ed il Tottenham. Il tecnico pugliese, accostato ad un ritorno in Serie A la prossima stagione, potrebbe essere sostituito subito dalla proprietà del club londinese. E dall’Inghilterra spunta la pista di un clamoroso ritorno sulla panchina degli Spurs.

Calciomercato, Pochettino al Tottenham e colpo Zaha: Milan e Roma ko

L’allenatore italiano, ex di Juventus ed Inter, non ha raggiunto Londra nei giorni scorsi e resta in attesa di una decisione della proprietà del Tottenham. L’esonero immediato sembra essere dietro l’angolo, e dall’Inghilterra giungono indiscrezioni sul clamoroso ritorno in panchina di Maurizio Pochettino.

L’argentino ha guidato gli Spurs dal 2014 al 2019, e dall’Inghilterra aprono ad un suo ritorno a sorpresa a Londra. Secondo quanto riferito da The Sun l’argentino potrebbe tornare a sedersi sulla panchina del Tottenham al posto di Antonio Conte. Il media britannico aggiunge come uno dei primi colpi per Pochettino potrebbe essere l’ingaggio a parametro zero di Wilfried Zaha. L’attaccante ivoriano è in scadenza dal Crystal Palace e sul suo profilo erano state accostate sia Roma che Milan in Serie A. Il clamoroso ritorno può aprire le porte al colpo a parametro zero per gli Spurs.