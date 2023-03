Incontro Mourinho-Friedkin, la strada è tracciata: c’è solo la Roma

La Roma è arrivata all’ultima pausa Nazionali della stagione dopo il cocente passo falso nel derby. Ecco le ultime sul futuro di José Mourinho, la strada è tracciata.

Il mese di aprile sarà decisamente intenso in casa Roma. La squadra giallorossa, tra campionato ed Europa League, scenderà in campo in sette occasioni in appena 27 giorni. José Mourinho vuole cancellare il prima possibile la delusione della sconfitta nel derby, mentre mezza squadra è lontana da Trigoria per le convocazioni delle rispettive Nazionali. Ecco le ultime sul futuro dello Special One, l’appuntamento con i Friedkin non sembra essere più un’urgenza per il tecnico portoghese.

Poco più di un mese fa José Mourinho aveva lanciato un messaggio chiaro alla proprietà statunitense della Roma. In conferenza stampa, prima della sfida europea al Salisburgo, il portoghese aveva invocato un summit con i Friedkin prima della fine della stagione in casa giallorossa. Oggi, ad oltre trenta giorni dall’annuncio del tecnico, gli elementi sul tavolo della trattativa sembrano cambiati e di conseguenza anche l’umore dell’allenatore di Setùbal è mutato. Lo Special One non avrebbe più alcuna urgenza nel pianificare la prossima stagione in anticipo in casa Roma, ecco tutti i dettagli sul rapporto tra Mou e la famiglia Friedkin.

Roma, torna il sereno tra Mourinho e Friedkin: incontro rimandato e futuro tracciato

L’atteso incontro tra tecnico e proprietà giallorossa non ci sarà in questi giorni. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Tempo sarà una “Pausa senza appuntamento” per l’allenatore della Roma. Il portoghese sarebbe stato rassicurato in vista della prossima stagione ed ora il summit con i Friedkin non sembra più un’impellenza per José Mourinho.

Secondo quanto scrive il quotidiano lo Special One appare oggi più sereno circa il proprio futuro. Ecco perché l’incontro invocato non si terrà a stretto giro di posta. La Roma si gioca la stagione nelle prossime settimane, a partire dalla sfida interna con la Sampdoria per arrivare allo scontro diretto con il Milan di fine aprile. Nel mezzo il doppio confronto nei quarti di finale di Europa League, ma la strada per il futuro di José Mourinho sembra ben tracciata, ed è una strada ancora tinta di giallorosso.