La Roma è solo un ricordo: assalto disperato, così vola in Liga

La Roma è solo un ricordo: cercheranno l’assalto disperato nei prossimi mesi per convincere il giocatore. In questo modo se ne va in Liga

Un difensore. Preferibilmente a parametro zero. E con una certa esperienza internazionale. La Roma sa benissimo qual è l’obiettivo principale per la prossima stagione, e da un poco di tempo, Tiago Pinto, general manager dei giallorossi, sta vagliando i profili che ci sono sul mercato.

Uno di questi è senza dubbio Ndicka, il difensore dell’Eintracht Francoforte in scadenza di contratto, che ormai ha deciso di non rinnovare con i tedeschi. Andrà via alla fine di questa stagione e anche la Roma, così come vi abbiamo raccontato nel corso di questo lungo periodo, lo ha messo tra i possibili innesti. Su di lui però la concorrenza è decisamente importante, ampia, folta. E settimana dopo settimana c’è un inserimento.

La Roma è solo un ricordo, il Betis forte su Ndicka

Non è l’ultimo, quello del Betis: già nelle scorse settimane si è parlato di un importante interesse della squadra di Pellegrini che lo vorrebbe per rinforzare la propria difesa. Da quelle parti però stanno cercando di chiudere per un clamoroso ritorno, quello di Bartra, ma non mollano decisamente la presa, secondo quanto scritto da Estadio Deportivo, sul giocatore francese.

Ndicka è stato accostato anche alla Juventus, ma anche al Barcellona e al Psg, che avrebbero chiesto delle informazioni. Come detto quindi la concorrenza è abbastanza ampia, una di quelle che è difficile da tenere a bada. La Roma però onestamente mai del tutto ha mollato la presa, sapendo che il difensore potrebbe essere un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Mou. Ma tutto passa, come sappiamo, da una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Qualora i giallorossi riuscissero a chiudere tra le prime quattro sarebbe sicuramente assai più facile cercare di centrare gli obiettivi.