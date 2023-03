Rottura del tendine d’Achille: salta anche la Roma

Il grave infortunio lo terrà fuori dai campi di gioco per diverso tempo: sospetta rottura del tendine d’Achille per l’estremo difensore. Gli aggiornamenti.

Una volta terminata la sosta delle Nazionali, i club impegnati anche in Europa saranno attesi da un vero e proprio tour de force. Fino a questo momento il cammino europeo di Roma e Fiorentina è stato praticamente perfetto. I giallorossi in Europa League e i Viola in Conference League hanno fornito prestazioni convincenti che hanno permesso loro di strappare il pass per i quarti. Gigliati e giallorossi, poi, si incontreranno in campionato il 28 maggio.

Gara alla quale non prenderà parte Salvatore Sirigu. L’estremo difensore della Fiorentina, infatti, in occasione dell’ultimo allenamento dei Viola ha rimediato un grave infortunio. Portato fuori dal campo in Barella, il portiere campione d’Europa in carica si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali del caso. Secondo quanto riferito da gazzetta.it Sirigu avrebbe riportato la rottura del tendine d’Achille. L’operazione sarà fissata nel corso dei prossimi giorni, anche se al momento non è stato ancora stilato un inter chiaro e definitivo a riguardo.

Fiorentina, grave infortunio per Sirigu: le ultime

Sirigu è stato costretto ad uscire dal campo dopo aver tentato di recuperare un pallone dal fondo. Le prime sensazioni, poi suffragate dagli esami immediatamente effettuati, non erano delle più confortanti. Portato in ambulanza al centro sportivo, il portiere si è subito sottoposto ad una serie di esami che hanno evidenziato il grave infortunio.

Approdato all’ombra della Fiesole nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, Sirigu ha collezionato in stagione due presenze, tutte con la maglia della Fiorentina dopo una prima parte trascorsa al Napoli. Proprio la sua ex squadra, con un post apparso sul proprio profilo ufficiale si è stretta attorno a Sirigu, augurandogli una pronta guarigione. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali in merito.