Calciomercato Roma, 50 milioni per il ‘nuovo’ Bremer: futuro segnato

Calciomercato Roma, 50 milioni per il ‘nuovo’ Bremer e Serie A avvisata. In Premier e non solo hanno le idee chiarissime.

Le tendenze di questi ultimi anni di calciomercato ci hanno restituito consapevolezza nei vari cambiamenti che hanno contraddistinto il recente passato. Basti pensare alla sempre più diffusa tendenza nell’assistere ad addii e ingaggi a parametro zero, come capitato anche alla stessa Roma. Da Matic e Dybala, passando, sul fronte opposto, per Mkhitaryan e quei timori legati a Smaling per la prossimità dell’esaurimento della scadenza contrattuale.

Più in generale, poi, abbiamo visto come vi sia stato un diffuso incremento dei prezzi e dei valori, riflesso di un insieme di operazioni degli anni precedenti che hanno fatto schizzare letteralmente le fasce di spesa legate agli investimenti in questo mondo. Non sorprendono quasi più, ormai, le cifre associate a determinati calciatori, anche dopo periodi non lunghissimi ad alti livelli.

Calciomercato Roma, 50 milioni dalla Premier per Schuurs: doppio capolavoro Cairo

In questa direzione, dunque, vanno anche gli aggiornamenti provenienti da Tuttosport, riguardanti il mondo Roma e non solo. In particolar modo, i giallorossi sembrerebbero essere tra gli interessati ad uno dei profili maggiormente ricercati del nostro campionato, reduce da un percorso fin qui a dir poco importante.

Ci riferiamo a Perr Schuurs, difensore olandese arrivato al Torino di Cairo dopo l’operazione Bremer che ha portato nelle casse granata quasi 50 milioni di euro. Prelevato dall’Ajax per ovviare alla sortita del talentuoso brasiliano, Ivan Juric ha garantito lui una vera e propria rinascita calcistica, dalla quale potrebbero passare le fortune anche dello stesso presidente. Dopo aver investito circa 10 milioni di euro, Cairo potrebbe infatti ricevere una cifra simile a quella ottenuta per Bremer.

Sulle tracce del difensore ci sarebbe infatti il Liverpool di Klopp, ammiratore delle sue qualità già nel 2020. Ai Reds si aggiungano anche Manchester United, Tottenham e PSG, consapevoli di dover investire circa 50 milioni di euro per portarlo via da Torino. Il giocatore non disdegnerebbe un altro anno all’ombra della Mole Antonelliana, fiducioso e consapevole nella crescita assicuratagli da Ivan Juric ma altrettanto conscio di queste importantisisme avances che sembrano destinarlo a campionati certamente più strutturati del nostro per grandi esborsi.

In Italia, oltre alla Roma, si segnalano Milan, Napoli e Inter, lontane però non poco dallo status economico delle società dapprima citate e ben lungi dal fare un investimento del genere a cuor leggero.