Calciomercato Roma, colpaccio a zero: Pinto scaglia la freccia

Calciomercato Roma, colpaccio a zero: Tiago Pinto pronto a scagliare la freccia per il giocatore. Confermata esclusiva Asromalive.it

Ve ne abbiamo parlato noi di Asromalive.it in tempi non sospetti. Con largo anticipo. Adesso arrivano conferme su quello che potrebbe essere un colpo grosso della Roma per la prossima stagione. Un colpaccio a parametro zero.

Pinto infatti sta valutando il profilo di Grimaldo, giocatore del Benfica, che va in scadenza di contratto, e sul quale ci sono le sirene di mezza Europa. E, anche in Italia, Grimaldo, è appetito dalla Juventus che lo ha visto in Champions League. Secondo le ultime informazioni, inoltre, anche l’Inter ci ha messo gli occhi addosso e il prossimo impegno di Champions League appunto potrebbe essere l’occasione per visionarlo ancora più da vicino.

Calciomercato Roma, Pinto su Grimaldo

In ogni caso, adesso, la Roma lo sta prendendo in seria considerazione. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che svela come Pinto, che conosce i segreti del Benfica avendoci lavorato prima di passare a Trigoria. E conosce ovviamente anche quelle che sono le qualità e le potenzialità dell’esterno mancino che abbina una certa propensione alla fase offensiva ad una tecnica di base sicuramente eccellente.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è parlato pure di altri club che lo hanno adocchiato. E tra queste c’è pure il Barcellona in Spagna e qualcuna, ovviamente, della Premier League che non smette mai di prendere in considerazione quegli elementi che possono fare la differenza. Ma la Roma c’è, e punta in grande, sperando ovviamente alla fine dell’anno di poter riuscire anche a centrare la qualificazione alla massima competizione europea che, di certo, potrebbe avvicinare quelli che sono dei colpi in canna. Non solo gli introiti, ma anche il fatto di giocare in Europa, nella Coppa che tutti sognano, potrebbe essere un fattore determinante. Non solo per gli innesti ma anche per quelle che sono le grane interne.