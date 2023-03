Calciomercato Roma, fermi tutti: prima mossa dei Friedkin

Calciomercato Roma, fermi tutti: ecco la prima mossa dei Friedkin per la prossima stagione. In bilico anche Pinto

La Roma al momento è in vacanza e si ritroverà solamente martedì a Trigoria per preparare quello che sarà un mese di aprile di fuoco. Si decidono le sorti della stagione, sia in Italia che in Europa. Ma è per questo che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la società giallorossa dovrebbe già iniziare a programmare il futuro.

Mettendo in preventivo, ovviamente, quelli che potrebbero essere tutti gli scenari possibili. E iniziando in questo modo a gettare le basi per la nuova stagione. Champions o non Champions un minimo budget per il mercato si dovrebbe capire, e magari poi alzarlo in caso di arrivo tra le prime quattro. Ma al momento tutto è fermo e non solo Mourinho deve capire il proprio futuro ma anche Pinto.

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho

Partiamo dal tecnico che come lui stesso ha detto aspetta la chiamata dei Friedkin per capire quali sono gli obiettivi della proprietà per la prossima stagione. Senza girarci troppo intorno Mou vuole innesti di qualità per alzare il livello della rosa. Ma nessuno gli potrà dare questa certezza se non a bocce ferme. Lui al momento, per cercare di non mettere in mostra le debolezze, ha deciso di giocare a tre dietro anche se avrebbe voluto passare a quattro da un poco di tempo. Insomma, non è contento.

Un altro nodo da sciogliere, spiega ancora il quotidiano, è quello relativo a Tiago Pinto. Il general manager è chiamato a dare una svolta al proprio operato che fino ad oggi è stato decisamente altalenante. Il giovane dirigente non solo deve cercare di prendere quei calciatori che Mourinho vorrebbe, ma deve anche cercare di cedere – e deve farlo bene – quei profili che non rientrano più nei piani della società giallorossa. Non un compito semplice. Anche lui, quindi, è sotto la lente d’ingrandimento. In attesa dei Friedkin…