Calciomercato Roma, la sblocca l’ex: effetto domino Juventus

Calciomercato, intreccio da capogiro tra Roma e Juventus in vista della sessione estiva. A sbloccarla ci pensa l’ex, protagonista con l’effetto domino

La Serie A è in pausa per l’ultima sosta Nazionali della stagione. La Roma riprenderà il proprio cammino stagionale dallo stadio Olimpico, dove il 2 aprile arriverà la Sampdoria di Stankovic. La Juventus, che insegue i giallorossi a sei punti in classifica, tornerà invece in campo sabato prossimo contro il Verona. Entrambe le squadre sono state segnalate su un profilo in vetrina in Serie A. Ecco cosa può cambiare in vista della prossima finestra di calciomercato estivo.

La Juventus, dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, ha ottenuto due vittorie consecutive in Serie A. La squadra allenata da José Mourinho al contrario è reduce da due passi falsi di fila dopo la vittoria contro i bianconeri. Entrambe le squadre hanno centrato l’obiettivo dei quarti di finale in Europa League, ed ora la classifica vede la Vecchia Signora distante appena sei punti dalla squadra giallorossa. In attesa del verdetto sul ricorso contro i quindici punti di penalizzazione, la sensazione è che i bianconeri ritorneranno presto in piena lotta in zona Champions League.

Calciomercato Roma, intrigo Vicario: Szczesny scatena l’effetto domino per la Juventus

Ma la squadra bianconera e la Roma sono pronte ad affrontarsi nuovamente anche in ottica calciomercato estivo. Un obiettivo comune delle due squadre riguarda il ruolo dell’estremo difensore. Entrambi i club hanno acceso i loro radar su un portiere in vetrina in Serie A e che nella prossima sessione estiva sembra pronto al grande salto.

Parliamo di Guglielmo Vicario, al momento fermo per infortunio ma trascinatore fin qui dell’Empoli. L’estremo difensore della squadra toscana rappresenta uno dei profili più appetibili nel ruolo in Serie A. Sia la Roma che la Juventus sono state segnalate sulle sue tracce e la squadra di Allegri può sfruttare l’assist proveniente dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal sito Fourfourtwo.com il Tottenham sarebbe pronto a piombare su Wojciech Szczesny. L’addio al polacco, portiere della Roma dal 2015 al 2017, potrebbe fornire l’assist decisivo ai bianconeri per l’ingaggio di Vicario.