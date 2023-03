Calciomercato Roma, guizzo Pinto: firma ‘di corsa‘

Calciomercato Roma, è tornato ai suoi livelli a suon di prestazioni importanti: i giallorossi puntano a trovare un nuovo accordo.

Sono tanti i calciatori della Roma che nei primi mesi del 2023 hanno fornito risposte molto più convincenti rispetto a quelle con le quali avevano chiuso lo scorso anno. Tra questi impossibile non menzionare Leonardo Spinazzola, autore di una seconda parte di stagione molto positiva, grazie alla quale è riuscito a ritagliarsi con continuità un ruolo da titolare sulla corsia mancina.

Il grave infortunio patito in Nazionale nei quarti di finale degli scorsi Europei è ormai definitivamente alle spalle. Spinazzola sta ricoprendo un ruolo sempre più centrale nello scacchiere tattico di José Mourinho e questo potrebbe portare a risvolti importanti anche in sede di contrattazioni. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, Spinazzola ha calamitato molte voci di mercato. Secondo quanto riferito dall’edizione romana de “Il Corriere della Sera”, però, nel corso delle prossime settimane si comincerà a parlare dell’eventuale prolungamento di contratto. Le parti si incontreranno per provare a trovare la quadra definitiva e suggellare con la stretta di mano definitivo un’intesa che non sembra affatto irraggiungibile.

Calciomercato Roma, happy-ending Spinazzola: passi avanti per il rinnovo

Una vera e propria trattativa, in questo senso, non è ancora cominciata. L’obiettivo della Roma, però, è quello di evitare un nuovo caso Zaniolo, che Pinto è stato costretto a “cedere” ad una cifra più bassa rispetto alle iniziali valutazioni. Chiaramente un eventuale rinnovo di Spinazzola potrebbe servire ai giallorossi anche per avere maggiore potere decisionale in caso di cessione. Qualora non dovesse arrivare la firma del contratto, infatti, è chiaro il GM capitolino sarebbe inevitabilmente costretto a rivedere al ribasso le proprie richieste per la cessione dell‘ex laterale della Juve.

La strada, intanto, sembra essere tracciata. Serviranno comunque degli incontri per riuscire a trovare il bandolo della matassa conclusivo. Spinazzola, intanto, si è ripreso a suon di dribbling ed assist importanti anche la maglia della Nazionale. Uno stato di forma importante quello dell’esterno azzurro, che ieri ha compiuto 30 anni. Compleanno che è omaggiato in lungo e in largo dalla Roma e dai suoi compagni sui social.