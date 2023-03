Damiano dei Maneskin riaccende il derby con la Lazio: boom di like al commento

Damiano David, voce dei Maneskin, riaccendere il derby contro la Lazio. Il commento è virale e scatena un boom di reazioni sul web.

Damiano David, frontman dei Maneskin, non ha mai fatto mistero della sua accesa fede giallorossa. Il cantante, il giorno dopo il concerto tenutosi a Roma, ha scatenato il web con un commento virale che ha fatto il boom di like. Spesso il cantante è stato intercettato allo stadio Olimpico e la stessa società giallorossa ha scelto una canzone del gruppo rock per accompagnare la squadra all’ingresso in campo nell’allenamento pre-partita.

Un amore senza confini e che scatena il web quello di Damiano David per l’As Roma. Non è la prima occasione in cui il cantante dei Maneskin si rende protagonista di un siparietto web a forti tinte giallorosse. In quest’occasione, all’indomani del concerto della band nella Capitale, un commento sulla pagina Instagram fatto dal cantante ha generato un boom di reazioni sul social network. Il gruppo musicale, che ha scalato le classifiche in tutto il mondo, ieri ha suonato al Palazzetto dello Sport all’Eur. Ventiquattro ore dopo la performance il cantante e frontman dei Maneskik ha ringraziato a modo suo i fan accorsi al concerto ieri sera.

Damiano dei Maneskin scatena il web: il commento virale al tifoso della Lazio

Sul profilo ufficiale Instagram di Damiano David sono apparse diverse foto dell’esibizione al Palazzetto dello Sport. Indicativa la didascalia scelta dal cantante, che ha scritto un semplice “Grazie Roma” accompagnato da due cuori, ovviamente uno giallo ed uno rosso.

Tra i tanti commenti è spuntata l’incursione di un tifoso della Lazio, che ha commentato gli scatti del cantante con una serie di cuori bianco e blu. Pronto l’intervento del cantante, che alla provocazione ha risposto così: “Ti faccio chiudere il profilo un’altra volta.” Sin da subito il commento del frontman dei Maneskin ha scatenato un boom di like da parte degli utenti del social network. Una nuova puntata del derby personale tra il cantante e la squadra biancoceleste.