Gran ritorno e rivoluzione Mourinho, il diktat al Real: è già successo

Roma, gran ritorno Mourinho e diktat rivoluzionario: gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più discusse del prossimo calciomercato.

La campagna acquisti giallorossa, come da tempo noto, potrebbe risentire non poco delle decisioni ponderate sulla posizione di José e, più in generale, dalla gestione di questo momento delicato quanto potenzialmente in grado di determinare il futuro della squadra e del club. Sovente abbiamo rimarcato l’importanza dell’approdo in Champions League, per motivi certamente di lustro calcistico ma anche per i risvolti squisitamente economici che non poco aiuto aiuterebbero i Friedkin e a Tiago Pinto nel rinforzare ulteriormente la squadra.

La priorità, come più volte evidenziato, resta però quella di restare concentrati sul presente, seppur con la consapevolezza di dover arrivare ad una tempestiva svolta quantomeno sul fronte Mourinho, ad oggi tassello principale per disambiguare quelle che saranno le future valutazioni di mercato e del modus operandi del club, fino a questo momento squisitamente orientate ad assecondare, ove possibile, le richieste del portoghese.

Roma, gran ritorno Mourinho e il diktat accolto da Florentino Perez: lo ha già fatto

Il contratto di quest’ultimo scadrà tra un anno ma ciò non lenisce certamente timori e possibilità di vedere Mourinho partire anzitempo, soprattutto se le avances nei suoi confronti dovessero infittirsi. In questo periodo abbiamo visto come il suo nome potesse intrigare non poco la Premier League, soprattutto in quella fase di ‘Potter Out‘ che aveva contraddistinto il mondo Chelsea e comportato anche un quasi unisono richiamo dello Special a partire dalla prossima stagione.

A tale scenario si era poi aggiunto quello relativo ad un secondo grande ritorno, questa volta al Real Madrid. Ciò nell’ottica di un addio di Ancelotti e un passaggio di ‘Carletto’ al Brasile, di cui documentatovi anche in queste ore con l’annuncio ufficiale del presidente della Federazione. Sempre come già riportatovi, non va dimenticato che la candidatura di Mou alla panchina verdeoro resti ancora valida, per quanto le ultime notizie in Spagna sembrino corroborare lo scenario del ritorno presso i Blancos.

Secondo El Gol Digital, infatti, una fase 2.0 dello Special One nella capitale spagnola sarebbe tutt’altro che da escludersi, previo rispetto di una serie di condizioni che egli stesso avrebbe posto per propiziare un nuovo importante progetto. Secondo le penne spagnole, Mourinho sarebbe infatti intenzionato a presentare un assetto diverso dal vecchio 4-2-3-1, puntando su una difesa a tre che ha quasi sempre utilizzato anche a Roma.

Sempre sulla falsariga di quanto fin qui fatto anche in Italia, sarebbe intenzionato a sfruttare “La Fabrica” del Real Madrid, puntando soprattutto sui gioiellini forgiati in casa Real, con il felice benestare di Florentino Perez e nel pieno rispetto di un modus operandi che gli ha permesso lui di plasmare giovani dal grande potenziale, a partire da Alvaro Morata fino ad arrivare a Nicola Zalewski.