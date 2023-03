Roma, difesa da rinforzare: un poker per Mourinho

Roma, l’emergenza del pacchetto arretrato porterà Mourinho a vagliare soluzioni tampone: ecco i nomi sul piatto.

Dopo la sosta delle Nazionali la Roma sarà impegnata in un vero e proprio tour de force, con impegni in rapida successione in campionato ed Europa League che molto diranno sul proseguo della stagione dei giallorossi. Questi giorni, però, sono utili agli addetti ai lavori anche per un altro motivo. Soprattutto i top club stanno infatti cominciando a pianificare le prossime mosse di mercato con cui puntellare quelle zone del campo che fino a questo momento non hanno fornito le giuste garanzie.

Non può essere definito in crisi il reparto difensivo della Roma. Grazie ad una sapiente organizzazione tattica soprattutto dalla cintola in giù, infatti, Smalling e compagni sono riusciti ad avere una certa stabilità. Se si escludono errori individuali che nell’arco di una stagione non possono non essere messi in preventivo, la difesa dei capitolini si sta disimpegnando piuttosto bene. Per la prossima gara contro la Samp, però, Mourinho dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza. Senza gli squalificati Ibanez e Mancini, infatti, a cui si aggiunge il grave infortunio accorso a Karsdorp, lo Special One potrebbe far ricorso a diversi giovani della Primavera.

Roma, contributo importante dalla Primavera: i nomi per tamponare l’emergenza

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, tra questi è impossibile non menzionare Keramitsis. Il difensore greco, infatti, è già andato quattro volte in panchine in questa stagione, dopo aver fatto il suo debito più di un anno fa. Titolare inamovibile della Primavera, si è guadagnato la fiducia del tecnico Guidi a suon di prestazioni importanti. La grande sorpresa invece può essere Silva, il gioiellino che più è cresciuto nel corso dei mesi. Molto forte fisicamente, è in grado di guidare il reparto con consapevolezza e disinvoltura. Convocato in occasione della sfida con la Cremonese, potrebbe ritagliarsi spazio importante in futuro.

Per concludere, occhio anche a Chesti e Foubert-Jacquemin. Il primo, classe ‘2004, è lo stakanovista della compagine della Roma primavera, avendo saltato soltanto degli incontri per un problema alla caviglia. Mou fino a questo momento non gli ha mai dato una chance, ma mai dire mai. Molto labili, infine, le chances di una convocato di Foubert-Jacqueimin. L’ex Villarreal e Lione, infatti, è scivolato dietro nelle gerarchie della Roma primavera non riuscendo a trovare continuità di rendimento. Staremo a vedere, comunque, su quale di questi profili ricadrà la scelta di José Mourinho.