Roma-Juventus, Cancelo “chiuso”: scenario stravolto

Roma-Juventus, Cancelo chiude tutte le strade alla possibilità del colpo a zero. Il cambio in panchina stravolge lo scenario

Il ribaltone in panchina in casa Bayern Monaco potrebbe stravolgere tutte quelle che sono le possibilità per la Roma e per la Juventus. Sì, perché l’avvento di Tuchel nei bavaresi potrebbe anche far decidere, da quelle parti, di trattenere un giocatore che al momento è in prestito. E parliamo di Cancelo.

A quanto pare, secondo quanto riportato da Sport.es, il portoghese anche la prossima annata potrebbe giocare in Germania, mettendo nei “guai” quelle squadre che lo avevano messo nel mirino per il prossimo anno. Una di queste era il Barcellona che in questo modo è costretto a cambiare obiettivo.

Roma-Juventus, il Barcellona su Dalot

E questo obiettivo a quanto pare potrebbe essere Dalot del Manchester United, un elemento che sia la Roma che la Juventus hanno messo nel mirino. Non è la prima volta che si parla dei catalani come interessati al giocatore, ma a quanto pare Xavi potrebbe decidere di affondare in maniera definitiva il colpo per non perdere l’occasione di portare in Spagna un elemento che, nonostante la giovane età, ha già acquisito una buona esperienza internazionale.

La Roma sul giocatore ci ha fatto più di un sondaggio nel corso degli ultimi mesi e soprattutto la scorsa estate è stato accostato con molta insistenza al club di Trigoria. Ma il Manchester United ha deciso di tenerlo e soprattutto ancora non si sa – ma appare probabile – se sfrutterà l’opzione per il rinnovo che ha a disposizione. In questo caso ci sarebbe anche un esborso economico da mettere in preventivo per il difensore. E questi soldi potrebbero arrivare solamente con la qualificazione alla prossima Champions League. Ma se il Barcellona dovesse fare sul serio, allora sarà difficile per tutti poter competere.