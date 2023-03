Zaniolo torna subito in Italia: incassa anche la Roma

Zaniolo potrebbe tornare immediatamente in Italia: doppia pista per l’ex Roma. E Pinto è pronto ad incassare ancora

Sei mesi e basta. Un “esilio” di pochissimo tempo per poi tornare subito in Italia. Potrebbe essere questo il destino di Nicolò Zaniolo, ex Roma adesso al Galatasaray, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina potrebbe presto tornare ad assaporare i campi della Serie A.

Su di lui infatti ci sarebbero Juventus e Milan, ma soprattutto i bianconeri che anche quando l’ex numero 22 vestiva la casacca giallorossa ci avevano provato, sembrano fare sul serio, convinti di poterlo convincere anche senza la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Una situazione in via di sviluppo e che interessa anche Tiago Pinto. Sì, la Roma, spera quasi in una cessione per poter incassare ancora qualche milione di euro che non fa mai male.

Zaniolo torna subito in Italia, Pinto passa all’incasso

Nell’operazione che ha portato Zaniolo al Galatasaray, c’è una postilla nel contratto che dice che la Roma incasserà 2 milioni di euro in caso di futura rivendita del giocatore. E questo se lo stesso dovesse portare almeno 20 milioni di euro nelle casse del club turco. Ma c’è la possibilità anche di altri soldi, perché nelle cifre c’è un ulteriore 20% sull’eventuale differenza di valore.

In poche parole: la Roma ha ceduto Zaniolo per 16,5 milioni di euro più 13 milioni di bonus. In totale quasi 30 milioni. Se il Galatasaraty lo dovesse cedere ad una cifra maggiore, il 20% del più andrebbe direttamente alla società giallorossa. Ecco perché Pinto spera che Zaniolo possa segnare con regolarità, e possa fare bene in terra turca. Per guadagnarci qualcosa.