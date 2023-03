Addio Roma, colpo di scena già scritto: “Lo prenderà l’Inter”

Calciomercato Roma, l’intreccio tra attaccanti potrebbe favorire l’Inter, a caccia dell’eventuale vice Lukaku. La giovane rivelazione nel mirino: le ultime.

Come in ogni sessione di calciomercato, anche nella prossima campagna trasferimenti sarà il tourbillon legato ai bomber a catalizzare l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa la Roma, con il futuro di Tammy Abraham che è ritornato ad essere in discussione.

Qualora dovesse arrivare un’offerta invitante per il numero giallorosso, Pinto non potrebbe non prenderla in considerazione. Chiaramente la Roma non è affatto intenzionato a svendere quello che fino a poco tempo fa era considerato uno dei gioielli più fulgidi dello scacchiere giallorosso, per il quale chiede non meno di 50 milioni. Spifferi d’Oltremanica hanno accostato nuovamente Abraham a diversi club inglesi, con l’Aston Villa e lo United che avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Una trattativa concreta, almeno per adesso, non è ancora partita. Nel caso in cui, però, si dovessero creare i presupposti giusti per la cessione di Abraham, è chiaro che Pinto dovrebbe poi volgere l’attenzione all’eventuale erede dell’ex Chelsea.

Calciomercato Roma, Retegui all’Inter: Santini a TV PLAY si sbilancia

Sotto questo punto di vista occhio all’evolvere del rebus Retegui. Il nuovo bomber dell’Italia, che contro Malta ha bissato la rete siglata all’esordio al cospetto dell’Inghilterra, ha acceso le spie degli addetti ai lavori di molti club, in Italia e all’estero.

L’Inter, la Roma e la Lazio (restando in Serie A) hanno avviato i contatti in maniera indiretta per cominciare a crearsi un canale diretto con l’entourage del calciatore. Retegui, però, ha diversi estimatori anche in Liga, con l’Atletico Madrid che avrebbe drizzato le antenne e sarebbe pronto a far saltare il banco.

Per le compagini italiane, però, la partita non è ancora chiusa. Tutt’altro. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY, Fabio Santini si è sbilanciato sul futuro di Retegui, accostandolo in maniera importante all’Inter qualora il ritorno di Lukaku al Chelsea diventasse un viaggio di sola andata. Ecco quanto riferito da Santini: “Retegui sembra il personaggio nuovo, ma nel 20222 aveva avuto offerte da diverse squadre europee tra le quali il Lipsia, l’Atletico Madrid e il Villarreal. Lo prenderà l’Inter che rinuncerà a Lukaku e lo sostituirà con Retegui.”