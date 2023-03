Antonio Conte alla Roma: contatti avviati

Roma, aggiornamenti importanti in casa giallorossa nelle ore dell’ufficialità dell’esonero di Antonio Conte. Coinvolto, ovviamente, anche José Mourinho.

La pausa per le Nazionali è ormai prossima alla sua definitiva conclusione, lanciando così nuovamente la stagione nella sua pienezza d’essere, alla luce dei diversi e fondamentali impegni che attendono la Roma nel corso delle prossime settimane. Questo alla luce della coppia di obiettivi rimasta alla squadra di Mourinho, ben consapevole dell’importanza di arrivare in Champions League nonché fortemente anelante al voler onorare il più a lungo possibile il percorso in Europa League.

Non sarà certamente un periodo esiguo in quanto a emozioni e impegni: molto passerà anche dalle indubbie capacità di gestione di un allenatore importante quanto carismatico, abituato alle pressioni di momenti come questo ma altrettanto consapevole di quel sentimento di dubbio e attesa venutosi a creare in città intorno alla propria posizione e ad un futuro che, ad oggi, è ben lungi dal risultare chiarissimo.

Roma, contatti con Antonio Conte dopo l’addio al Tottenham

Fondamentale, ad ogni modo, il restare concentrati sul presente e, in particolar modo, su quella serie di impegni di cui detto sopra che merita di essere affrontata di volta in volta, senza sguardi ad orizzonti troppo lontani. Ciò non cancella la consapevolezza che non poche valutazioni saranno condotte in quel di Trigoria nel prossimo periodo, a partire proprio da quella questione allenatore che merita di essere disambiguata quanto prima, anche ai fini di un celere e concreto delineamento del modus operandi per la costruzione delle stagioni a venire.

La suggestione a livello europeo porta sicuramente il nome di Antonio Conte, in grado di catturare l’attenzione di tante piazze italiane e non solo. Esonerato ufficialmente dal Tottenham in queste ore, il leccese era già stato accostato ai giallorossi prima dell’ingaggio di Fonseca. Sulle possibilità di un suo arrivo nella Capitale sono arrivati importanti aggiornamenti da parte di Enrico Camelio di ‘ Radio Radio’.

L’esperto di mercato ha osservato, infatti, come ci siano stati dei contatti tra Conte e la Roma da quando si è saputo che l’ex CT non sarebbe rimasto sulla panchina del Tottenham. Al momento non si registrano trattative o offerte ufficiali ma l’apparecchiatura fin qui delineata ben risponde ad un’esigenza di tutela da parte della Roma in caso di addio a Mourinho a fine anno.