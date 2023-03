Calciomercato Roma, dietrofront definitivo: 10 milioni per Pinto

Calciomercato Roma, la scelta ormai è stata fatta: Pinto non vuole più affondare il colpo. La rivelazione a TV PLAY: ecco cosa sta succedendo.

Archiviata la sosta delle Nazionali, la Roma di José Mourinho proietterà la propria attenzione agli impegni in rapida successione che vedranno coinvolti i giallorossi in Campionato ed in Europa League. Un filotto di partite che rappresenteranno un autentico banco di prova per i giallorossi, che comunque in questa prima parte di 2023 hanno fornito risposte piuttosto convincenti.

Nel frattempo, però, Tiago Pinto sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti da consegnare a José Mourinho. Sotto questo punto di vista particolare attenzione merita il centrocampo, reparto che Pinto vorrebbe puntellare con rinforzi mirati. Uno dei profili che in diverse circostanze è stato accostato ai capitolini è quello di Davide Frattesi. La mezzala del Sassuolo, autore di un’altra stagione importante con i neroverdi, ha una valutazione che si attesta sui 35 milioni di euro. Pur aprendo all’idea di imbastire una maxi trattativa con l’eventuale inserimento di contropartite tecniche, Carnevali non ha mai fatto sconti sulla valutazione del proprio gioiello.

Calciomercato Roma, Pinto si tira fuori dalla corsa per Frattesi

Accostato anche alla Juventus, Frattesi è finito al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Alla luce della presa di posizione del Sassuolo, però, ora come ora né la Juventus né la Roma avrebbero affondato con decisione il colpo. C’è di più. Stando a quanto riferito da Eleonora Trotta nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, Frattesi non sarebbe più un obiettivo della Roma. I contatti tra i giallorossi e i neroverdi, infatti, si sarebbero chiusi da un pezzo.

Stando così le cose, dunque, la Roma virerà la propria attenzione su altri obiettivi. Su Frattesi, però, la Roma vanta sempre il 30% della futura rivendita del calciatore. Nel caso in cui la mezzala neroverde dovesse essere ceduto per oltre 30 milioni, i giallorossi intascherebbero circa 10 milioni di euro.

Nei giorni scorsi era comunque ritornato in auge il profilo di Aouar, anche se quello del centrocampista del Lione è un profilo che non si sposa con le caratteristiche di Frattesi. Staremo a vedere, però, se potranno materializzarsi soluzioni interessanti di respiro internazionale, a costi relativamente contenuti.