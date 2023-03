Conte in Serie A: Roma, Milan o Inter, cifre già ufficiali

Conte in Serie A, dopo l’addio al Tottenham il futuro del tecnico salentino tiene banco. Roma, Milan o Inter: le cifre sono già ufficiali

Antonio Conte è libero sul mercato. Da ieri sera, dopo che il Tottenham ha ufficializzato l’addio col tecnico in maniera consensuale poco tempo prima rispetto a quella che era la naturale scadenza di contratto. Una notizia che era nell’aria da un poco di tempo e che adesso a disposizione dei club un tecnico che si può tranquillamente definire un vincente.

Dovunque è andato infatti – tranne in questa sua ultima esperienza – l’allenatore salentino almeno un trofeo lo ha portato a casa. Vincendo la Serie A con Juventus e Inter e la Premier League con il Chelsea. Insomma, uno di quelli che sanno come si fa. Così, come sa come si fa, anche José Mourinho. Ma il suo futuro, dentro la Roma, è tutt’altro che certo. E le voci di un possibile arrivo di Conte circolano da un poco soprattutto perché la società giallorossa un po’ di tempo fa ci aveva provato.

Conte in Serie A, ecco cosa dicono le quote

Insomma, un Conte libero sul mercato fa gola. Ma non solo alla squadra della Capitale. Che, a dire il vero, almeno secondo le quote, dovrebbe avere anche il prossimo anno Mou in panchina. Lo Special One è dato come tecnico giallorosso a 1,20 volte la posta. In poche parole di dubbi ce ne dovrebbero essere pochi, pochissimi. Ma sappiamo benissimo che il calciomercato alcune volte va oltre la fantasia. E le possibili certezze.

Bene, andando quindi ad analizzare quelle che sono le previsioni dei bookmaker su Conte, secondo quelli che sono gli analisti della Sisal, potrebbe anche tornare sulla panchina dell’Inter, prendendo il posto di Inzaghi. In questo caso si gioca a 3,50 volte la posta. Subito dietro, però, ci sono Roma e Milan: 6 volte la posta in questo caso, quindi nemmeno così alta. Staccate, invece, tutte le altre. Almeno per ora, ovviamente.