Dalla Juventus alla Roma: l’offerta è quella giusta, epilogo clamoroso

Calciomercato Roma, gli intrecci con la Juventus potrebbero segnare uno spartiacque importante per le prossime mosse di Tiago Pinto. Conferma in diretta.

Nelle ultime sessioni di calciomercato in diverse circostanze Tiago Pinto si è trovato con il dover fare con la concorrenza della Juventus per operazioni che sembravano essere avviate. Se l’incrocio per i vari Dybala e Zakaria è stato solo indiretto, lo scenario per i vari Vicario, Grimaldo o N’Dicka potrebbe promettere scintille.

Alla luce delle esigenze tecnico-tattiche palesate dai due club, poi, non sono esclusi nuovi colpi di scena. In casa Juventus, ad esempio, le chances che Juan Cuadrado possa rinnovare il suo contratto in scadenza con i bianconeri sono sempre più basse. Il colombiano – salvo dietrofront last minute – lascerà definitivamente la Juventus. Scenario che intriga e non poco diversi club. Accostato all’onnipresente Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, “El Panita” fa gola a diversi club europei. In passato era stata caldeggiata l’opzione Inter, ma Marotta non è ritornato a bussare alla porta dell’entourage del colombiano. Cosa che, invece, potrebbe intrigare e non poco Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, i giallorossi su Cuadrado: Momblano non ha dubbi

A parlare della situazione relativa al futuro di Cuadrado è stato Luca Momblano, che a Top Planet ha svelato dettagli interessanti a riguardo. Secondo Momblano, infatti, la Roma potrebbe affondare il colpo per l’ex esterno di Fiorentina e Chelsea mettondo sul piatto un contratto annuale, con opzione per un’altra stagione. Il tutto è legato al futuro di José Mourinho, da tempo grande estimatore del colombiano.

Ecco quanto riferito da Momblano: “Mou è un grande estimatore di Cuadrado: è un’idea che aveva nutrito già la scorsa estate. Adesso, non so se Mourinho resterà alla Roma, ma se dovesse essere così, Cuadrado potrebbe ricevere una proposta di contratto. La Roma, infatti, potrebbe magari proporre un contratto per un anno, con opzione per l’anno successivo. Offerta che, invece, i giallorossi non faranno.”