Dybala e Mourinho insieme, ma non alla Roma: doppio scenario choc

Calciomercato Roma, le parole di Fabio Santini ai microfoni di TV PLAY sul futuro di Dybala e Mourinho. L’intreccio che non ti aspetti: scenario clamoroso.

Testa e cuore ad una seconda parte di stagione che ha ancora tanto da dire per la Roma di José Mourinho. Il futuro del tecnico lusitano, però, continua a calamitare l’attenzione mediatica e potrebbe scatenare un effetto domino travolgente.

Ma andiamo con ordine. Lo “Special One” è legato alla Roma da un contratto che scadrà nell’estate 2024. Fino a questo momento l’incontro tanto atteso con i Fredkin non si è ancora materializzato. La situazione, comunque, è assolutamente sotto controllo. La priorità in questa delicata fase della stagione è rappresentata dal campo. A bocce ferme, poi, si programmerà la prossima stagione. L’allenatore portoghese chiede delle garanzie ben preciso da un punto di vista tecnico; i Friedkin, dal canto loro, hanno ancora voglia di puntare sullo Special One, che però si aspetta rassicurazioni ben precise. Le chances di una permanenza di Mou, ora come ora, sembrano essere molto più alte rispetto a quelle di un suo eventuale addio. La partita, però, è ancora aperta e non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Roma, Dybala-Mourinho al Real o all’Inter: il punto a TV PLAY

Nel frattempo Mou, quasi per forza di inerzia, è stato accostato a diversi club in Premier League e non solo. Alla luce della posizione tutt’altro che solida di Simone Inzaghi, si stanno rincorrendo con una certa continuità le voci concernenti un clamoroso Mourinho-back sulla panchina dell’Inter. Per adesso, ribadiamolo, sono solo suggestioni.

E chissà che il futuro dell’allenatore portoghese non possa influenzare, suo malgrado, anche quello di Paulo Dybala. La “Joya” è stato messo immediatamente al centro del progetto della Roma: il suo legame con l’ambiente è solidissimo tanto è vero che il club ha intenzione di discutere nuovamente sul suo contratto per provare a togliere la clausola rescissoria inserita nello stesso.

Un addio di Mou, però, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch Tv Play, Fabio Santini ha svelato come il filo diretto Mourinho-Dybala potrebbe portarli, in linea teorica, o all’Inter o al Real Madrid. Secondo Santini, infatti, nel caso in cui Mourinho dovesse lasciare la Roma e approdare all’Inter, potrebbe “portarsi” Paulo Dybala. Da non escludere, però, la suggestione Real Madrid: Mourinho, infatti, resterebbe un chiodo fisso di Florentino Perez e con Ancelotti sempre più vicino al Brasile, le Merengues potrebbero dirottare le loro attenzioni non solo sull’attuale tecnico della Roma, ma anche su Dybala.