Calciomercato, richiesta monstre dell’agente: il Napoli ‘avvisa’ Roma e Juve

Calciomercato Roma, cifra monstre e ‘addio’ anche a Juventus e Napoli. La richiesta parla chiaro: a queste condizioni salta tutto.

Seppur con la consapevolezza di dover necessariamente restare concentrati su un presente che non poche indicazioni potrebbe dare ai Friedkin e a Tiago Pinto, in casa Roma non si snobbano certamente le valutazioni legate al prossimo calciomercato e, di conseguenza, sulla costruzione della prossima squadra da consegnare all’allenatore giallorosso.

Da contratto, quest’ultimo sembra destinato a rispondere ancora al nome di José Mourinho, per quanto, come più volte sottolineato, la permanenza del portoghese non sia catalogabile all’apice nella lista delle poche certezze attualmente contraddistinguenti la società giallorossa. Le prime valutazioni del club, anzi, dovranno proprio interessare il delineamento dell’eventuale proseguimento dei rapporti tra la Roma e quel mister fin qui tanto amato da un’intera piazza, ancora consapevole di potersi aggrappare al carisma e alla saggezza del ‘suo’ Special One.

Calciomercato Roma, richiesta monstre Ndicka: la Serie A può fare un passo indietro

Al giorno d’oggi, in una fase così delicata della stagione, non risulta semplicissimo il comprendere quelle che saranno le prossime mosse della società. Tutto resta concentrato sul calcio giocato e gran parte delle novità dipenderanno poi da fattori non ancora del tutto delineati. Non difficile, però comprendere se ci siano i presupposti per assistere a possibili fumate bianche su determinati fronti.

Particolare attenzione, in questo caso, va rivolta all’annuncio di Ciro Venerato alla trasmissione Tg Sport. Il giornalista Rai, tra le varie, ha anche parlato della questione Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte in scadenza contrattuale a giugno e fin qui monitorato da tanti top club europei e italiani. Sulle sue tracce si è segnalata anche la Roma, oltre che alla Juventus e un Napoli che in questa fase sta cercando di delineare il futuro di Kim, cercando di creare le giuste condizioni per trattenere la scommessa di Giuntoli ex Fenerbahce.

Sul taccuino partenopeo, osserva Venerato, si troverebbe anche Ndicka, il cui agente sarebbe stato contattato dal club partenopeo. La risposta dell’entourage avrebbe però elargito informazioni che non poco preziose potrebbero risultare anche per Roma e Juventus. Forte della sua scadenza contrattuale e della prossimità della ‘condizione’ di svincolato, il francese chiede infatti 6 milioni di euro di ingaggio. Una cifra certamente non semplicissima da raggiungere per le pretendenti della Serie A.