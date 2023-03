Calciomercato Roma, Abraham potrebbe lasciare la capitale per 40 milioni di euro: c’è una data nel destino del possibile erede.

La Roma di Mourinho viene da due pessime sconfitte in campionato, arrivate entrambe all’Olimpico contro Sassuolo e Lazio che sono costate, almeno per ora, l’aggancio al quarto posto proprio a favore dei rivali biancocelesti, che al momento occupano la seconda posizione.

Ben diverso è il discorso che riguarda la corsa all’Europa League, dove la Roma ha sconfitto una squadra di livello come la Real Sociedad, seppur non senza qualche brivido, soprattutto al ritorno dove i padroni di casa hanno provato in tutti i modi a ribaltare il risultato dell’andata.

La sosta dunque non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore. Dopo le tante partite ravvicinate era necessario staccare la spina e riordinare le idee in vista degli impegni futuri che saranno cruciali per le sorti della stagione.

Sarà necessario però un cambio di mentalità, soprattutto da parte di quei giocatori che hanno deluso in questa prima parte della stagione, su tutti Tammy Abraham, il quale dopo un’annata decisamente sottotono potrebbe davvero lasciare la capitale, ed il nome del suo erede è stato già scelto.

Calciomercato Roma, 40 milioni per Abraham: l’erede e la data nel destino

Deludente, soprattutto dal punto di vista dei gol, la stagione dell’attaccante inglese Tammy Abraham. Il giocatore capace, appena la scorsa stagione, di sfiorare le 30 reti è solo un lontano ricordo, e la società sta pensando ad una scelta drastica.

La parte finale del campionato, ma soprattutto dell’Europa League, potrebbero farlo riscattare agli occhi delle sue pretendenti, ma probabilmente non a quelli della Roma, che a prescindere dai risultati pare ormai decisa a cederlo per un’offerta intorno ai 40 milioni.

Il Chelsea difficilmente eserciterà il diritto di prelazione, soprattutto perché la priorità (almeno a inizio mercato) dei Blues dovrebbe essere quella di sfoltire la rosa. Tuttavia su Abraham ci sarebbe l’interesse di svariati club inglesi, tra cui l’Aston Villa, con il quale l’inglese visse una delle sue migliori stagioni.

Pinto – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – avrebbe messo già gli occhi sul possibile sostituto, sondando Mbala NZola dello Spezia, che per età e costi rappresenta un’opportunità concreta, ma Mourinho vorrebbe nomi più importanti, come ad esempio Bobby Firmino, che dopo 8 stagioni a Liverpool sarà uno degli svincolati di lusso della prossima estate.

Entrambi nati il 2 ottobre (la data nel destino col brasiliano che h 6 anni in più), ed entrambi attaccanti con il senso del gol, anche se con caratteristiche molto differenti. Firmino pur avendo perso la sua titolarità vanta comunque 10 goal in stagione in 27 presenze (spesso subentrando a partita in corso): in giallorosso ritroverebbe il posto fisso.