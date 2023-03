Calciomercato Roma, Conte vede l’Inter: già pronto il primo scippo

Calciomercato Roma, il ritorno di Conte in Serie A spaventa i giallorossi che potrebbero perdere una pedina fondamentale della rosa

Il matrimonio tra Antonio Conte ed il Tottenham non solo è finito in anticipo, ma anche nel peggiore dei modi. La società inglese si era affidata ad un vincente come lui per cercare di risollevarne le sorti, tuttavia neanche Conte è riuscito a portare a casa risultati concreti, dopo che colleghi illustri del calibro di Mourinho e Pochettino avevano già fallito.

Eppure il tecnico italiano scelse Londra non solo per i soldi (circa 15 milioni l’anno), ma anche perché credeva nel progetto Tottenham, essendo una squadra molto ricca che gli avrebbe dato la possibilità di poter firmare i giocatori da lui ritenuti migliori. Ecco perché purtroppo questo fallimento non può che ritenersi anche una sua colpa, soprattutto perché la società ha speso fiori di milioni pur di accontentare le sue richieste.

A sancire la fine del rapporto tra l’allenatore e gli Spurs sono state le durissime dichiarazioni da lui rilasciate nel corso di un’intervista avvenuta dopo il pareggio per 3-3 contro il Southampton, dopo che la squadra si era ritrovata in vantaggio per 3-1:

«Il problema è che abbiamo mostrato di non essere una squadra. Siamo undici giocatori che vanno in campo, io vedo undici egoisti, che non vogliono allenarsi e non mettono il cuore. Sono abituati qui. A non giocare per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress. Questa è la storia del Tottenham. Vent’anni di proprietà e non hanno vinto niente».

Oggi Conte non è più l’allenatore degli Spurs dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con la società, e ci si sta già interrogando quale potrà essere la sua nuova destinazione.

Calciomercato Roma, l’Inter torna su Conte: Smalling come sostituto di Skriniar

Non aveva nascosto un certo malumore Antonio Conte, il quale aveva confessato di sentire mancanza dell’Italia e della sua famiglia. Ecco dunque perché ci si aspetta di rivederlo proprio alla guida di una delle squadre del nostro campionato, in particolare Inter e Juventus su tutte.

Proprio i neroazzurri sembrano essere i favoriti per ingaggiarlo, tuttavia la squadra di Zhang non solo si è ampiamente indebolita, ma difficilmente ci saranno fondi per una rifondazione. L’Inter ha perso Perisic, Hakimi ed Eriksen, e in estate perderà anche Skriniar e Lukaku, cosa che sembrerebbe non importare a Conte, che comunque vada dovrebbe scegliere il ritorno in Serie A.

Tuttavia se fosse all’Inter a rimetterci potrebbe essere proprio la Roma di Mourinho. L’Inter è ormai da tempo alla ricerca di un difensore centrale in grado di sostituire Skriniar, ed il nome scelto dalla società e che potrebbe convincere Conte – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggni in edicola – pare essere proprio quello di Chris Smalling, che potrebbe liberarsi a parametro zero già in estate.

Pinto e la società sono al lavoro per il rinnovo, per il quale filtra anche un certo ottimismo, tuttavia l’arrivo di Conte potrebbe sovvertire le sorti della trattativa, e convincere l’inglese a trasferirsi a Milano.