Calciomercato Roma, ritorno low cost da Mourinho: c’è anche l’Inter

Calciomercato Roma, gran ritorno da Mourinho e sfida all’Inter. Prezzo già fissato per rinforzare l’attacco giallorosso.

L’attuale delicatezza di un momento denso di impegni e certamente preparatorio per quelle che saranno le prossime settimane impone riflessioni immediate, non troppo orientate sul lontano futuro quanto, piuttosto, legate ad un presente certamente in grado di poter impattare su quelle che saranno le prossime valutazioni di Tiago Pinto e dei Friedkin.

Questi ultimi sanno bene di andare incontro ad una fase delicata quanto cruciale quale quella del calciomercato, da sempre in grado di infiammare e preoccupare gli animi dei tifosi nonché propiziatoria per cambiamenti di varia natura, dai quali potrebbe dipendere lo stato di forma e salute di club e società negli anni a venire. In questa fase, al di là di un presente importantissimo, in casa Roma si riflette non poco sul futuro di Mourinho, rappresentante per la piazza un’incognita non ancora disambiguata ma certamente un fattore da porre alla base per quelle che saranno poi le future valutazioni sul fronte mercato e non solo.

Calciomercato Roma, idea Arnautovic per l’attacco: c’è anche l’Inter

In base a quella che sarà la presenza in panchina il prossimo anno saranno delineati gli scenari giusti per poter apparecchiare una rosa ancor più migliorata dopo le modifiche dello scorso anno che hanno permesso di assistere, almeno sulla carta, ad un importante upgrade rispetto alla rose delle passate stagioni.

La strada continua a voler essere quella della crescita costante e rispettosa dei paletti imposti dai Friedkin nonché da un FFP con i quali Tiago Pinto sa da tempo di dover fare i conti. In tale ottica, dunque, si leggano gli aggiornamenti di Calciomercatoweb.it sui possibili rinforzi in attacco. Il reparto offensivo, qualità di Dybala e dedizione e tendenza al sacrificio di Belotti a parte, si è rivelato fin qui non poco perfettibile, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate da Abraham.

In attesa di possibili intrecci europei legati al futuro del 9 giallorosso e delle successive valutazioni che ne deriveranno, la su citata fonte osserva come anche la Roma potrebbe fare un pensiero per Arnautovic del Bologna, autentico ‘usato sicur0’ che apporterebbe non poca saggezza e qualità al reparto avanzato. Portarlo via dai felsinei non dovrebbe costare più di dieci milioni di euro ma attualmente sulle sue tracce si segnala anche l’Inter di Inzaghi.