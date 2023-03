Calciomercato Roma, il sorpasso è ormai definitivo: rush finale per mettere nero su bianco come nei piani del general manager Pinto.

La stagione della Roma prosegue con i continui alti e bassi che l’hanno caratterizzata per tutta la stagione. Certo, i giallorossi non sono gli unici a non riuscire a trovare una continuità di risultati, vedi infatti i risultati altalenanti ottenuti da Milan e Inter che, almeno in teoria, sarebbero dovute essere in piena lotta scudetto.

Soltanto il Napoli, che ormai si avvia verso uno storico, seppur scontato Scudetto, è stato capace di macinare vittorie su vittorie, che gli hanno consentito un vantaggio di 20 punti sulle inseguitrici. Tanti, troppi, i punti persi contro squadre di livello inferiore, come ad esempio contro la Cremonese in trasferta ed il Sassuolo in casa, due sconfitte che in ottica quarto posto possono davvero costare caro, soprattutto in un campionato così equilibrato.

Niente è ancora perduto, soprattutto perché c’è una coppa europea da provare a conquistare, ma sarà necessario un cambio di rotta anche mentale della squadra. È proprio questo che sta cercando di fare José Mourinho, preferendo spesso il Gallo Belotti ad Abraham nelle sfide che contano ha cercato di smuovere qualcosa nell’attaccante inglese, che adesso dovrà dimostrare tutto il suo valore in questo finale di stagione.

Calciomercato Roma, sorpasso e rush finale per la firma

Sono poche le certezze in casa Roma, e quasi tutte legate all’accesso in Champions. Mourinho, Dybala, Abraham ma non solo, questi sono solo alcuni degli uomini chiave della rosa, che però potrebbero pensare di lasciare in caso di mancata qualificazione.

L’inglese è l’unico tra questi che dovrebbe partire a prescindere dai risultati. Abraham ha infatti deluso le aspettative, soprattutto dopo quanto di buono fatto la scorsa stagione ed ecco che Mourinho in primis ha più volte preso decisioni “drastiche” preferendogli Belotti anche nei big match.

Proprio il Gallo, che in questi mesi dovrà giocarsi il tutto per tutto per riuscire a convincere la Roma a puntare ancora su di lui. Il suo contratto infatti prevede un minimo di presenze e di gol per essere rinnovato, ovvero 21 presenze (da 45 minuti minimo), e gli mancherebbero solo 4 gol per far scattare automaticamente la clausola.

In questi mesi insomma non è solo la Roma a giocarsi il futuro, ma anche l’attaccante ex Torino che tanto ha spinto in estate per arrivare alla corte di Mourinho, ma ora però dovrà dimostrare di meritarselo ancora una volta.