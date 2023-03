Calciomercato Roma, tra permanenza e doppio ritorno di fiamma: 10 milioni

Calciomercato Roma, doppio ritorno di fiamma in Serie A e 10 milioni per Tiago Pinto: gli ultimi aggiornamenti

L’attuale fase giallorossa risulta contraddistinta da una serie di impegni di non poco conto, dalla quale potrebbe passare un importante spezzone del prossimo futuro della squadra e del club, oltre che di un José Mourinho la cui posizione non è stata ancora del tutto disambiguata.

Seppur con la consapevolezza di dover restare concentrati sul presente, ricco di possibili novità sia in Serie A che in campo europeo, all’ombra del Colosseo, come sovente accaduto anche in passato in questa fase della stagione, ci si inizia a interrogare sui possibili scenari. Lo si era visto già due anni fa, prima che l’inatteso annuncio della società relativamente all’ingaggio di Mourinho seminasse incredulità ed entusiasmo dopo una fase importante ma non poco ricca di delusioni con il connazionale Fonseca.

Seppur con le dovute differenze, al giorno d’oggi sembrano comunque esserci delle incognite già vissute in passato, soprattutto alla luce della non ancora disambiguata posizione di José e dei tanti dubbi che contraddistinguono i diversi scenari profilantisi in caso di addio dello Special One.

Calciomercato Roma, Carles Perez tra permanenza e doppio ritorno di fiamma: 1o milioni

Il rischio principale da non correre, come sovente evidenziato, resta quello di non lasciarsi distrarre da questioni a gittata troppo ampia, con la su citata consapevolezza di non smarrire una bussola da tenere ancorata sul ‘qui e ora’. Al contempo, aspetti come quello relativo al futuro di Mourinho o la suggestione Conte potrebbero far passare in secondo piano tante altre informazioni tutt’altro che snobbabili.

Al di là di quelle che saranno le operazioni della società (strettamente collegate anche alla decisione legata alla panchina) dalla Spagna arrivano infatti aggiornamenti che potrebbero interessare non poco Tiago Pinto. Il modus operandi di quest’ultimo passerà dagli obiettivi raggiunti nonché dal rispetto dei paletti di cui ormai noto a tutti, oltre che dalla capacità di registrare linfa economica anche grazie ad operazioni di cessione intelligenti.

Su tale fronte, AS riferisce novità di non poco conto su Carles Perez, passato in prestito al Celta Vigo e fin qui distintosi per un buon rendimento. Lo spagnolo potrebbe essere riscattato come da accordo per 10 milioni di euro, grazie all’intesa pattuita la scorsa estate sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Celta Vigo potrebbe anche cercare di ‘strappare’ un altro anno di prestito anche se in tal caso la Roma sembra destinata a tutelarsi con la trasmutazione del diritto in obbligo di riscatto.

Al contempo, non mancano le avances di vecchia data per un giocatore che ha sempre fatto gola in Serie A. Dopo i tentativi del 2022, infatti, Torino e Sassuolo hanno bussato nuovamente alla porta di Tiago Pinto, per il quale si profila un’altra questione da monitorare con estrema attenzione.