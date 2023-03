Calciomercato Roma, un tris per Mourinho e l’intreccio Conte-Dybala

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho nella capitale si fa sempre più incerto, soprattutto dopo l’addio di Antonio Conte al Tottenham

In pochi avrebbero azzardato una scommessa simile a inizio stagione, le strade di Antonio Conte e del Tottenham si sono divise prima della fine della stagione e adesso il tecnico dovrà cercarsi un’altra squadra. L’allenatore italiano non è riuscito nel difficile compito di sovvertire quella che ad oggi è la storia del Tottenham, ovvero quella di una squadra incapace di vincere.

Gli Spurs potrebbero essere uno dei più grandi esempi di come nel calcio non bastino solo i soldi per riuscire a vincere, così come succede anche a Parigi, dove i soldi dello sceicco non servivano di certo per assicurarsi solo la vittoria del campionato francese.

Questo Conte lo sapeva benissimo, eppure ha provato con ogni mezzo (soprattutto economico) a portare un trofeo nel nord di Londra, ma la sua missione si può considerare fallita. La mentalità della rosa, non all’altezza di quella dell’allenatore ha fatto la differenza, fino ad arrivare alla risoluzione consensuale del contratto.

Il suo futuro potrebbe essere proprio in Italia, soprattutto visto le sue confessioni riguardo la nostalgia di casa, e tra le possibili pretendenti spunta proprio la Roma.

Calciomercato Roma, bivio Mourinho e intreccio Conte-Dybala

Anche il futuro di José Mourinho nella capitale appare più incerto che mai. Il tecnico portoghese pare non essere convinto del progetto giallorosso, e le continue lusinghe da parte dei top club europei potrebbe fargli prendere una decisione a sopresa.

Lo Special One è infatti corteggiato dal Chelsea, con i tifosi che chiedono a gran voce il suo ritorno, ma anche il Real Madrid sta riflettendo su di lui. Senza dimenticare il PSG. Una chiamata di uno di questi tre grandi club potrebbe cambiare le carte in tavolo. La Roma dal canto suo non vuole farsi trovare impreparata nel caso di addio e potrebbe decidere di puntare tutto su Antonio Conte.

A riportare la notizia è Daniele Petroselli su Leggo, in cui si parla appunto dell’interesse dei giallorossi nei confronti del tecnico italiano, ma c’è da battere la concorrenza spietata di Inter e Juventus.

Al futuro di Mourinho potrebbe essere legato quello di Paulo Dybala, che ha ribadito anche in conferenza stampa la voglia di essere allenato dal portoghese anche la prossima stagione, tuttavia proprio l’argentino potrebbe essere la pedina fondamentale per convincere Conte a sposare il progetto neroazzurro. Marotta infatti starebbe pensando al grande colpo che rilancerebbe le sorti dell’Inter nella prossima stagione ed avrebbe individuato in lui il giocatore da affiancare a Lautaro per formare un attacco da Scudetto.