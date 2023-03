Incubo Nazionali, big KO: allarme in vista del match con la Roma

Infortunio e sostituzione immediata con la Nazionale: le ultime in vista di Roma-Inter e di uno spezzone di Serie A e competizioni europee ricco di impegni.

L’attuale pausa delle Nazionali converge ormai verso una conclusione che sancirà il ripristino definitivo di Serie A e competizioni europee, catalizzando di fatto l’inizio dello spezzone finale di una stagione prossima all’entrare nel vivo e al dare responsi che, campionato a parte, risultano ancora avvolti da un alone di attesa e mistero.

In casa Roma c’è la consapevolezza di dover recuperare i punti persi nelle ultime gare, ai fini di restare ancorati ad un treno Champions League ancora alla portata della squadra di Mourinho, a patto che però vengano evitati i passi falsi in cui si sono imbattuti i giallorossi forse troppe volte prima della sosta. Molto passerà certamente dalla capacità gestionale dell’allenatore in una fase che sembra essere contraddistinta da non poche attenzioni anche sulla propria posizione e su un futuro non ancora chiarissimo.

Infortunio e sostituzione immediata per Calhanoglu in Nazionale: fiato sospeso Inter

Altra componente importantissima interesserà poi sicuramente anche la possibilità di poter contare su un organico completo, ai fini di una felice gestione di una rosa che, al netto di defezioni e limiti, ha quest’anno permesso a Mourinho di gestire in modo più felice l’alternanza dei vari impegni. In tale ottica preoccupava non poco anche la sosta per le Nazionali, diverse volte divenuta anche importante causa di infortuni per i giallorossi e non solo.

In questi minuti, seppur non direttamente legata al mondo Roma, è giunta proprio una notizia che potrebbe avere una certa eco anche nella Capitale. Ci riferiamo alla sostituzione al 38′ di Hakan Calhanoglu, uscito per infortunio in occasione di Turchia-Croazia. Al suo posto è entrato Yuksek: il centrocampista dell’Inter ha abbandonato il terreno di gioco toccandosi la gamba e la problematica sembrerebbe interessare l’inguine.

Fiato sospeso ovviamente per il mondo nerazzurro e per Inzaghi, consapevole di entrare, proprio come la Roma, in una fase determinante della stagione. Tra i tanti impegni che contraddistingueranno quest’ultima ci sarà proprio la gara tra Mourinho e Inzaghi, in programma il 7 maggio. Difficile capire l’entità e i tempi di recupero ma nelle prossime ore potrebbero giungere certamente novità di non poco conto.