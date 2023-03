Mourinho al PSG e Conte alla Roma: “Ci sono contrasti”

Roma, futuro Mourinho e Conte in giallorosso: arriva l’annuncio che riguarda anche il PSG. “Ecco qual è il problema”.

Al netto delle tante discussioni e attenzioni che le prossime settimane di campionato e cammini europei potrebbero generare, doverse questioni in casa Roma stanno generando non pochi rumors. Al di là delle suggestioni di calciomercato e dell’attesa di quelle che potrebbero essere le prossime mosse dei Friedkin e di Tiago Pinto per la costruzione della rosa futura, sono molteplici i fattori che mantengono la piazza con il fiato sospeso.

Uno di questi, catalogabile certamente tra le questioni maggiormente attenzionate, interessa certamente la posizione di José Mourinho, ad oggi non ancora chiara e sulla quale diverse novità potrebbero arrivare prossimamente. Conoscendo la deontologia del mister e il modus operandi dei Friedkin, i tifosi della Roma si attendono novità a stagione conclusa, quando sarà possibile tracciare una strada che interessi anche altri fattori con maggiore calma e, soprattutto, con la certezza di aver raggiunto (o mancato, sperando non sia così) gli obiettivi attualmente prefissati dal club.

Roma, futuro tra permanenza di Mourinho e suggestione Conte: l’annuncio di Galetti

Il futuro di Mourinho è certamente questione vivida che non poca attenzione sta generando a Roma, così come in tante altre piazze, alla luce di un walzer delle panchine che, oltre alla nostra Serie A, sembra destinato ad abbracciare tanti altri campionati e dimensioni. All’incertezza sulla permanenza di José, in questi giorni, si è aggiunta anche la suggestione di vedere nella Capitale Antonio Conte, dopo le avances mal riuscite di diversi anni fa.

Su tale intreccio si è esposto Rudy Galletti in diretta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Il giornalista di Tvdellosport ha così parlato. “Reputo l’opzione Roma per Conte credibile: il problema per Mourinho sono le sirene francesi del PSG, ma nel board ci sono correnti contrastanti. Da una parte c’è chi tira per Gallardo, chi per Zidane e chi per Mourinho. Va dunque capito che corrente avrà ragione delle altre e quali garanzie potranno dare i Friedkin a Mourinho, soprattutto per allungare la panchina visto che si è sempre lamentato della magrezza di quest’ultima. Se ci saranno le giuste garanzie resterà a Roma, altrimenti si può aprire la pista PSG anche se con gli incastri che dicevo”.

L’ultimo riferimento è a quanto annunciato da Galletti proprio si Antonio Conte: “Nessuna squadra italiana può garantire le cifre che ha guadagnato fino ad oggi. L’opzione anno sabbatico è quella più percorribile anche se l’occhiolino con l’Inter c’è sempre stato: bisogna attendere e per ora sono ipotesi. AInzaghi ha ancora una stagione da chiudere, anche se alla società diverse cose non sono piaciute“.