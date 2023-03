Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma non è più così scontato, e spunta l’incontro con il presidente del Psg Al-Khelaïfi

Sono mesi decisivi per il futuro della Roma. Dopo le sconfitte rimediate contro Sassuolo e Lazio infatti il suddetto futuro potrebbe essere ancora una volta in bilico, e le certezze di oggi potrebbero far spazio all’incertezza data da una possibile rivoluzione in estate.

Molto potrebbe dipendere dall’accesso in Champions, che proprio a causa delle ultime due sconfitte potrebbe essere seriamente a rischio, soprattutto perché nel frattempo si sta rifacendo sotto piano piano la Juventus, dietro solo per la penalità di 15 punti in classifica.

L’accesso in Champions tuttavia potrebbe non essere l’unico tassello per convincere a restare Mourinho. Il tecnico portoghese infatti è da tempo corteggiato da vari top club europei, tra cui figurano anche Chelsea e Psg.

In Inghilterra sono soprattutto i tifosi a spingere verso un suo ritorno, soprattutto visti i recenti fallimenti di Potter, mentre per quanto riguarda i parigini pare si sia mosso in prima persona il presidente Al-Khelaïfi, che sogna di portarlo nel campionato francese.

Mourinho, incontro col PSG: Conte tra Roma e Milan

Il Psg con Galtier sta vivendo una delle stagioni più controverse degli ultimi anni, ed il clima a Parigi è più teso che mai. Solo poche settimane fa infatti il tecnico fu protagonista di un’accesa lite con il ds Campos che addirittura scese in campo per dirigere la squadra al posto suo.

Di recente invece il tecnico è stato preso di mira dai tifosi allo stadio, soprattutto dalle tribune, dove stava quasi per nascere una rissa con un tifoso dopo che l’allenatore ha risposto alle sue provocazioni. Per tutti questi motivi, ma soprattutto per la scarsità di risultati le loro strade si separeranno, e Mourinho pare essere uno dei favoriti per quella panchina.

Al-Khelaïfi fino a pochi giorni fa si trovava proprio a Roma in un hotel a Piazza del Popolo, dove alloggia spesso. Ufficialmente si trovava li per impegni extra calcistici, legati alla sua attività nel mondo del Padel, tuttavia potrebbe non essere una coincidenza questo suo viaggio nella capitale, ma un primo tentativo di sondare il terreno verso il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, i contatti tra il Psg e Mourinho ci sarebbero già stati.

La Roma dal canto suo non vuole farsi trovare impreparata nel caso di addio di Mourinho e sempre secondo “Il Messaggero” sta sondando il nome del possibile sostituto, che potrebbe essere proprio Antonio Conte, che di recente ha risolto il contratto che lo legava al Tottenham.

Lo stipendio da 15 milioni fa vacillare i giallorossi, così come le altre pretendenti (Milan su tutti), tuttavia la sua voglia di tornare in Italia potrebbe convincerlo ad abbassare le sue pretese, soprattutto perché in Serie A nessuno potrebbe permettersi uno stipendio simile per un allenatore.