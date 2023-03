Retegui a Roma: il nuovo attaccante della nazionale ha stregato mezza Serie A, e per lui adesso ci si spetta un’asta in estate

Non è un periodo semplice per la nazionale, l’Europeo vinto ormai è già storia ed i risultati presenti (e futuri) cominciano di nuovo a preoccupare i tifosi. Sembrava impossibile dopo la vittoria sull’Inghilterra riuscire a non qualificarsi al Mondiale, eppure la squadra di Mancini è riuscita a ripetere quanto di male fatto con Giampiero Ventura.

A posteriori in effetti fu troppo semplice dare tutte le colpe all’ex allenatore del Torino. Sebbene molte delle sue scelte furono più che discutibili, l’involuzione che stava vivendo, e che vive tutt’oggi, il movimento calcistico italiano non può passare inosservata.

La nostra nazionale non riesce più a sfornare grandi attaccanti, come è sempre successo in passato, quando ad indossare la maglia azzurra erano campioni del calibro di Totti, Inzaghi e Del Piero. Un faro nel buio potrebbe essere il giovane Mateo Retegui, che dopo il suo esordio con la selezione di Mancini ha attirato l’attenzione di tantissimi club europei, soprattutto in Serie A, dove è molto seguito anche dalla Roma.

Retegui a Roma, summit di mercato: irruzione Juve, è asta in Serie A

Due gol nelle prime due presenze con la nazionale di Mancini, così si è presentato all’Italia, e all’Europa, Mateo Retegui, attaccante italo-argentino classe 1999. Il primo a mettere gli occhi sul ragazzo fu niente meno che Francesco Totti, che decise di rappresentarlo con la sua società, per poi proporlo in Europa, ma alla fine il ragazzo decise di farsi rappresentare dal padre.

Oggi il suo talento non passa inosservato, attirando l’attenzione di diverse squadre europee, soprattutto in Serie A. Il Tigre si è tutelato, decidendo di riscattare la metà del suo cartellino dal Boca e adesso la società è pronta alla futura plusvalenza.

Nel frattempo il padre del calciatore si trova già in Europa, più precisamente a Roma dove, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, avrebbe incontrato i dirigenti dell’ Eintracht Francoforte, tuttavia la destinazione preferita del ragazzo sarebbe proprio l’Italia.

Il papà del calciatore ha molti altri impegni in agenda, tra cui un incontro a Milano con l’Inter che è tra le tante squadre interessate in Serie A insieme a Roma, Milan, Napoli e – in aggiunta a tutte queste anche la Juventus. Questo fattore potrebbe scatenare un’asta per cercare di assicurarsi le prestazioni del talento azzurro.