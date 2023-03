Affare Zaniolo, bonus Champions League: le cifre ufficiali

Roma, intervistato da una testata turca, il vice presidente del Galatasaray, Erden Timur, ha svelato tutti i termini dell’accordo con i giallorossi per quanto concerne l’affare Zaniolo.

Nel corso dell’ultima campagna trasferimenti, l’affare Zaniolo ha calamitato la maggior parte dell’attenzione mediatica. Dopo una vera e propria telenovela, l’ex esterno offensivo della Roma ha deciso di accettare la corte del Galatasaray.

In realtà a ridosso del gong definitivo la sensazione che Zaniolo potesse approdare in Premier era molto forte. Il Bournemouth era arrivato a mettere sul piatto una cifra che, tra parte fissa e bonus, superava abbondantemente i 30 milioni di euro. L’assalto last minute del Leeds non ha sortito gli effetti sperati, con il mercato turco che poi ha aperto orizzonti assolutamente imprevedibili. Alla fine è stato il Galatasaray a spuntarla, trovando l’accordo con il calciatore che ha spinto molto per approdare ad Istanbul. Intervistato ai microfoni di Tv 100, il vice presidente del Gala, Erden Timur, si è così espresso in merito alle cifre dell’affare Zaniolo, svelando dei dettagli interessanti.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Galatasaray: UFFICIALE, ecco tutti i bonus

Timur ha passato in rassegna i bonus inseriti nel contratto di Zaniolo, dipendenti sostanzialmente dall’esito del cammino del Gala nel corso delle prossima edizione della Champions League.

Ecco quanto riferito: “I bonus sono questi: incassiamo 526 mila euro se arriviamo agli ottavi di Champions League e Zaniolo gioca il 50% delle partite. Nel caso in cui approdassimo ai quarti, otterremo un milioni, 1,5 milioni se arriviamo in semifinale. Alla Roma verseremo 15 milioni di euro in cinque anni a partire dal prossimo 15 novembre. I bonus saranno raggiunti in relazione al nostro percorso nella competizione e alla percentuale delle partite che Zaniolo giocherà: in tal modo si arriverà ai 30 milioni di euro.”