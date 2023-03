Calciomercato Roma, affare saltato: colpo di coda Pinto

Calciomercato Roma, l’affare è sfumato quando sembrava aver imboccato il rettilineo finale: Pinto può ancora ritornare in corsa. Ecco i dettagli.

Uno dei reparti dello scacchiere della Roma che potrebbe essere puntellato con innesti mirati nel corso della prossima campagna acquisti è il centrocampo. Il rinnovo automatico di Matic è stato il primo tassello di un puzzle che andrà a comporsi nel corso delle prossime settimane.

Sono diversi i profili che sono stati accostati ai giallorossi nei mesi scorsi. Davide Frattesi resta comunque un’opzione da non trascurare, anche i contatti con il Sassuolo non sono stati riannodati. Del resto i neroverdi continuano a valutare il proprio gioiello non meno di 35 milioni: cifra considerata eccessiva sia dalla Roma che dalla Juventus, che pure ha abboccato i primi sondaggi esplorativi. La situazione resta ancora incerta e passibile di sostanziali cambiamenti con il trascorrere delle settimane. Gli stessi stravolgimenti che del resto si sono materializzati sul fronte Aouar. Il centrocampista algerino, legato al Lione da un contratto in scadenza nella prossima estate, continua ad essere al centro di un tam tam mediatico. Una telenovela che si è arricchita di nuovi particolari.

Calciomercato Roma, Aouar-Eintracht: rottura totale

Nelle settimane scorse Aouar era stato accostato con una certa insistenza all’Eintracht. Si vociferava che il club tedesco avesse messo sul piatto un’offerta da circa 3 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere un premio alla firma di 5 milioni. Stanco dei continui tira e molla verificatisi negli ultimi giorni, il club di Francoforte avrebbe però deciso di tirare i remi in barca, uscendo alla corsa per Aouar.

Una presa di posizione che sembrerebbe definitiva e che a questo punto rimescola in maniera concreta le carte in tavola. Footmercato.net ha svelato come negli ultimi giorni anche il Milan sotto traccia sia ritornato a bussare alla porta del centrocampista. In realtà Aouar è un profilo che non è mai sparito dai radar della Roma, con Pinto che in linea teorica potrebbe approfittare della situazione per cogliere la palla al balzo e volgere a proprio vantaggio la situazione. Lo scenario, però, è ancora tutta da delineare. Aouar ha infatti calamitato anche le attenzioni di diversi club spagnoli, che potrebbero nuovamente bussare alla sua porta qualora si aprissero gli spiragli propizi.