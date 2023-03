Calciomercato Roma, cessioni necessarie: “Mourinho vuole l’incontro con Friedkin”

Calciomercato Roma, a giugno le cessioni saranno inevitabili nonostante la permanenza di Mourinho, che chiede un incontro alla società

Dopo una mattinata in cui i tifosi della Roma si erano sentiti rassicurati dalla notizia della permanenza di José Mourinho comincia a filtrare i primi campanelli d’allarme. Come se non bastasse, anche dal punto di vista dei risultati, il cammino in campionato verso il quarto posto ha subito più di una battuta d’arresto nelle ultime giornate.

Le sconfitte con Sassuolo e Lazio rischiano di pregiudicare l’accesso in Champions, tassello fondamentale nel progetto di crescita che ha in mente la società. È necessaria dunque un’inversione di marcia, ma soprattutto incastrare un filotto di risultati positivi per sperare di rimanere in scia fino alla fine della stagione, per non rischiare di perdere il treno per l’Europa che conta.

Il primo tassello è stato senza dubbio la conferma di un allenatore di spessore come Mourinho, soprattutto perché sarebbe stato difficile per Pinto riuscire a trovare un sostituto all’altezza dello Special One. L’ultimo pezzo del puzzle che manca dunque è il mercato, dal quale però non arrivano buone notizie, in estate infatti sarebbero diversi i calciatori che verranno messi sul mercato a causa dei paletti del Fair Play Finanziario.

Calciomercato Roma, le cessioni diventano inevitabili e adesso Mourinho chiede un incontro ai Friedkin

Si pensava che un accesso alla prossima Champions League avrebbe concesso alla Roma maggiore solidità economica, in modo tale che la società avrebbe potuto garantire all’allenatore una sessione di mercato con acquisti mirati, ma così probabilmente non sarà a causa dei paletti imposti dalla Uefa in termini di Fair Play Finanziario.

A riportare la notizia è il noto giornalista Augusto Ciardi, intervenuto ai microfoni di TvPlay, in cui ha parlato del delicato momento della società dal punto di vista economico, oltre al futuro del tecnico portoghese:

“La società fa i conti con i paletti del fari play finanziario che ha imposto alla Roma di non poter immettere soldi per il mercato, anche nel caso di ingresso in Champions. Mourinho vuole incontrare i Friedkin, ma non per farsi comprare i giocatori, vuole fare un punto su come organizzare il mercato che dovrà inevitabilmente passare dalle cessioni, Abraham, Ibanez su tutti. 70 milioni per Abraham non te li da nessuno, come 60 per Zaniolo in estate. Mourinho vuole capire con pinto le condizioni per far partire i giocatori per capire come poi rafforzare la rosa. Nzola al posto di Abraham? Mai, fatico a pensare che possa essere un idea di Mourinho. Resta con certezza senza rinnovo? Tutto il rispetto ma porto in dote quello che so io, assolutamente no. Sono uscite certe voci che dicono che non è del tutto convinto di quello che emerge. La Roma fa intendere indirettamente che c’è bisogno di questo incontro.