Calciomercato Roma, la firma cambia i piani: il prezzo si alza

La Roma sonda il mercato alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Mourinho. Un obiettivo, però, è vicino al rinnovo.

Dopo aver ricevuto aggiornamenti sul futuro di José Mourinho, la Roma nelle prossime settimane proverà ad intensificare i contatti con i giocatori ritenuti ideali da regalare al tecnico lusitano. I paletti imposti dalla Uefa complicano i piani di Tiago Pinto il quale, in ogni caso, proverà ad allestire una rosa maggiormente competitiva ad alti livelli.

L’obiettivo del direttore generale è quella di potenziare tutti i reparti. In porta, ad esempio, piace Guglielmo Vicario diventato uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico italiano. A gennaio, per lui, si era fatto avanti il Bayern Monaco salvo poi dirottare i propri riflettori su Yann Sommer alla luce delle richieste economiche dell’Empoli. I toscani, infatti, lo valutano almeno 25 milioni e contano di incassare una cifra ancora superiore vista la folta concorrenza.

Almeno un colpo, poi, verrà fatto per potenziare il centrocampo. Il sogno resta Luka Modric ma il croato, in scadenza a giugno, ha rivelato di voler restare al Real Madrid bollando come false le voci secondo cui i Blancos lo avrebbero invitato a lasciare la Nazionale. Il manager giallorosso sta quindi battendo piste alternative. Due di queste conducono a Davide Frattesi e Morten Hjulmand entrambi nel mirino anche della Juventus.

Roma, sfuma Dominguez: il rinnovo è vicino

Il taccuino di Pinto contiene pure il nome di Nicolas Dominguez, impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento del contratto. Le contrattazioni, nei giorni scorsi, erano finite in una situazione di stallo che aveva alimentato un certo interesse da parte della Roma nei confronti dell’argentino.

In queste ore la distanza è stata a sorpresa colmata. I felsinei, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno messo sul piatto una proposta superiore rispetto a quella precedente. Lo stipendio del giocatore, in particolare, dovrebbe passare dagli attuali 800 mila euro a poco meno di 1.5 milioni. Un bel salto, che testimonia quanto il Bologna creda nelle potenzialità (non ancora del tutto espresse) e nei margini di crescita ulteriore di Dominguez. L’intesa è vicina, rimangono soltanto da definire gli ultimi dettagli. Riccardo Orsolini, anche lui legato agli emiliani fino al 2024, dal canto suo non ha ancora sciolto le riserve. La Roma ci pensa, in vista dell’estate. La strada che porta a Dominguez, invece, è diventata ripida e in salita.