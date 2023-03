Calciomercato Roma, doppio blitz ma niente clausola: scintille con la Lazio

La Roma ha messo nel mirino due calciatori della Serie A con un futuro ancora tutto da scrivere. Sarà derby di mercato con la Lazio.

La Roma riflette, in vista della stagione 2023/24 e della sessione estiva del mercato. José Mourinho, per proseguire la propria avventura nella città Eterna, chiederà infatti di ricevere elementi di qualità capaci di rendere la rosa maggiormente competitiva. Il club cercherà di accontentarlo, rispettando i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Il direttore generale Tiago Pinto, da ormai diversi giorni, si è quindi attivato al fine di individuare i giocatori più adatti allo stile di gioco del tecnico portoghese. Almeno un colpo, ad esempio, verrà fatto per potenziare il reparto offensivo. I giallorossi a gennaio hanno sostituito Nicolò Zaniolo prendendo a parametro zero Ola Solbakken. Il norvegese però, a causa di un ambientamento complesso e diversi problemi fisici, non è riuscito a fornire un contributo concreto alla causa.

Il suo futuro, a sorpresa, è tutto da scrivere visto che di recenti si è parlato addirittura di una possibile partenza a titolo temporaneo. Al tempo stesso, servirà un innesto volto a potenziare il centrocampo visto che non è ancora certo il riscatto a titolo definitivo di Georginio Wijnaldum. Il Paris Saint Germain non farà sconti sugli 8 milioni pattuiti ad agosto scorso mentre Pinto, in occasione del prossimo meeting, punterà a riottenere l’olandese in prestito. In attesa di sviluppi, il manager ha segnato in rosso il nome di due calciatori attualmente militanti nel Bologna.

Roma, Pinto segue Orsolini e Dominguez

Si tratta di Riccardo Orsolini e Nico Dominguez, entrambi legati ai felsinei fino al 2024. I contatti tra le parti sono già scattati tuttavia, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino’, la fumata bianca resta ancora distante. Resta, infatti, da sciogliere il nodo relativo alla clausola rescissoria.

Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe fissarle tra i 20 e i 25 milioni. Troppo per gli agenti, intenzionati a scendere a quota 10 milioni. I contatti proseguiranno (ieri il Bologna ha incontrato l’entourage dell’argentino) ma intanto i due sono finiti nel mirino di Pinto. Prenderli entrambi, in ogni caso, non si preannuncia facile che l’esterno ed il mediano piacciono pure alla Lazio. Occhio inoltre all’Inter, che di recente ha sondato il terreno per Orsolini ritenendolo un ottimo sostituto del deludente Joaquin Correa. La concorrenza non manca ma Pinto è alla finestra, in attesa di piazzare l’affondo decisivo.