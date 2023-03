Calciomercato Roma, irrompe il Liverpool: Pinto e la Juventus tremano

Calciomercato Roma, il Liverpool si aggiunge alla lista delle pretendenti ad uno dei pezzi “pregiati” della prossima sessione trasferimenti. Le ultime dall’Inghilterra.

La sosta per le Nazionali si è subito tramutata – tra le tante cose – in un’occasione nella quale gli spifferi di mercato hanno cominciato a calamitare l’attenzione mediatica in modo importante. Ne sa qualcosa la Roma, con Tiago Pinto impegnato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti.

Sulla falsariga di quanto successo nelle ultime campagne trasferimenti, i capitolini proveranno a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Il mercato dei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza la prossima estate, sotto questo punto di vista, potrebbe rivelarsi un’ottima fonte dalla quale attingere. Tra i reparti su cui il GM della Roma ha posto l’attenzione, una menzione particolare merita il pacchetto difensivo. Indipendentemente dall’addio di Kumbulla, infatti, i giallorossi stanno cercando un altro tassello con il quale rimpolpare la cerniera arretrata.

Calciomercato Roma, su N’Dicka c’è anche il Liverpool

Un nome che da svariate settimane campeggia nei dossier degli uomini mercato della Roma è quello di Evan N’Dicka. Il centrale francese dell’Eintracht Francoforte, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco in scadenza nell’estate 2022.

Con il passare delle settimane la sensazione è che le parti si siano sempre più lontane. Il transalpino classe ’99, autore di una stagione importante, ha calamitato l’attenzione degli addetti ai lavori di molti top club in giro per l’Europa. Roma, Juventus, Inter e Napoli (per restare in Italia) seguono interessate l’evolvere della situazione.

La concorrenza, però, non manca. Barcellona ed Arsenal sembravano ad un passo dal mettere le mani sul difensore, con il quale però non avrebbero ancora trovato l’accordo definitivo. Negli ultimi giorni, però, stando a quanto riferito dal Daily Mirror, anche il Liverpool avrebbe cominciato a sondare il terreno, per capire gli eventuali margini di manovra. Dopo una stagione in cui la difesa dei Reds non è stata imperforabile (per usare un eufemismo), Klopp avrebbe chiesto almeno un difensore con cui rinforzare il reparto difensivo a sua disposizione. Staremo a vedere cosa succederà.