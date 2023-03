Calciomercato Roma, scaricati dal club: un poker per Mourinho

Calciomercato Roma, quattro grandi giocatori scaricati dal loro club: c’è la possibilità di fare un grande regalo a José Mourinho

Il futuro di José Mourinho a Roma non era affatto scontato. Un allenatore del suo calibro, abituato a vincere, ma soprattutto con tanta voglia di continuare a farlo, difficilmente avrebbe potuto resistere alle avance che vari top club avrebbero potuto fargli in estate, su tutti Chelsea Psg e Newcastle, che in caso di qualificazione in Champions potrebbe garantirgli una campagna acquisti milionaria.

Ma José Mourinho è fatto di un’altra pasta, e ha deciso di rispettare la fine del suo contratto con la Roma, ovvero 2024, e di sedere dunque su quella panchina almeno per un’altra stagione. La notizia riportata dal Corriere dello Sport è circolata stamattina.

Non è chiaro cosa abbia convinto l’allenatore a restare, ovviamente i tifosi sperano che abbia ricevuto delle garanzie sulla prossima campagna acquisti e che la Roma possa diventare più competitiva che mai, soprattutto date le grandissime occasioni di mercato che potrebbero concretizzarsi in estate, con tantissimi top player scaricati dalle rispettive squadre.

Calciomercato Roma, top player scaricati: gli occhi di Mourinho sul mercato in entrata

Negli ultimi anni la tendenza dei giocatori ad arrivare a ridosso della fine del contratto, con l’intento di riuscire a scucire contratti ancora migliori alle squadre interessate, ha rivoluzionato il modo di fare mercato. Molti trasferimenti oggi avvengono a zero, cosa che facilita sia il club che vuole prelevare un calciatore che il calciatore stesso.

Basti pensare a David Alaba che per firmare il suo contratto con il Real Madrid ha ricevuto un bonus alla firma pari a 20 milioni di euro, una cifra mostre, ma di certo molto inferiore al prezzo del suo cartellino. Proprio per questo la Roma dovrà essere brava a sondare quei giocatori in fase di scadenza, oppure gli esuberi dei vari top club, come ad esempio il Chelsea.

Dopo aver speso quasi un miliardo di euro il Chelsea adesso è costretto a vendere e, come riportato dal portale Evening Standard, ci sarebbero molti giocatori pronti a salutare. I più appetibili per Mourinho (ma non solo) potrebbero essere Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Hakim Ziyech e Christian Pulisic, tutti calciatori già accostati – anche se con tempistiche differenti – ai giallorossi in passato.

Ziyech era già stato cercato dai giallorossi lo scorso gennaio, che però a causa del mancato trasferimento di Zaniolo non hanno potuto chiudere la trattativa. Gallagher e Loftus-Cheek invece rappresenterebbero un’ottima opportunità per portare intensità e qualità nel centrocampo, che privo di Matic fa fatica, mentre Pulisic potrebbe essere un rinforzo che alzerebbe e non poco la qualità in attacco.

Non c’è ancora nessuna trattativa avviata pubblicamente ma una cosa è certa, questi quattro calciatori dovranno trovarsi una nuova sistemazione, e Roma potrebbe essere l’ambiente perfetto per molti di loro.