Decisione UFFICIALE, niente coppa e sorteggio da rifare

Cominciano ad arrivare le richieste per prendere il posto nella coppa dopo la scelta di revocare l’esito dei sorteggi precedenti

Il mondo del calcio non sta passando un bel periodo dall’arrivo della pandemia fino ad oggi. Gli ultimi anni sono stati una vera e propria prova di forza per lo sport più amato al mondo, che ha visto molte colonne vacillare dopo il lockdown degli anni passati. La diffusione del Covid-19, infatti, ha minato le fondamenta del movimento calcistico mondiale, che si è ritrovato a fare i conti con una situazione totalmente nuova.

Oltre a questo, poi, lo scorso anno c’è stato il Mondiale in Qatar che ha visto fiorire le polemiche a causa del paese degli Emirati Arabi, al centro di molte accuse. Una di queste è stata quella riguardante lo sfruttamento dei lavoratori che hanno costruito gli stadi in situazioni non sicure. Sono stati molti i morti negli impianti a causa del basso livello di attenzione alle norme.

Nel 2023, poi, è scoppiato il terremoto in casa Juventus che ha portato gli occhi della Procura di Torino a indagare sui conti del club bianconero, che è stato anche penalizzato. Il bottino del club piemontese è stato tagliato di 15 punti, che hanno portato Vlahovic e compagni a metà classifica. In queste ultime settimane, poi, anche la Fifa ha subito uno scossone con l’Indonesia che ha affermato di non voler ospitare Israele nel Mondiale Under 20.

Mondiale Under 20, l’Argentina si candida

L’arcipelago del SudEst Asiatico, infatti, ha affermato che il paese mediorientale è colpevole di violenze sui palestinesi. dietro a questa decisione, però, ci sarebbero motivi politici e religiosi. La decisione sembra sia arrivata direttamente dal governo di Bali, con la nazione che è prevalentemente musulmana.

Come si legge sul sito ufficiale, la Fifa ha deciso di togliere ufficialmente la sede del Mondiale Under 20. Le date saranno le stesse, ma la posizione sarà diversa. Stanno già partendo i primi sondaggi da parte dell’organo calcistico mondiale, che ha già incassato la candidatura dell’Argentina, disposta ad organizzare la kermesse.