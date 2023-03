Feyenoord e Roma senza tifosi, il verdetto è arrivato

Roma-Feyenoord, divieto di trasferta ai tifosi olandesi e posizione ferma: il Viminale ha deciso, ecco cosa sta succedendo.

Le ultime settimane calcistiche sono state contraddistinte da una serie di eventi di non poca importanza che hanno abbracciato plurime questioni, di natura sportiva e non solo. I giallorossi hanno affrontato una parentesi non proprio felicissima sul prato verde, contraddistinta da diverse battute di arresto in Serie A ma, al contempo, dal superamento di importanti ostacoli in campo europeo che hanno permesso di strappare una qualificazione per i quarti di finale di Europa League.

Nei giorni immediatamente precedenti alla pausa, l’urna di Nyon ha dato il proprio responso, associando al nome della Roma quello del Feynoord e sancendo anche gli eventuali accoppiamenti per le semifinali, laddove la vincente tra la squadra di Mourinho e quella di Slot troverà una tra Bayer Leverkusen o Union SG. Al netto delle felici reminiscenze di campo, l’incrocio con il Feyenoord ha stimolato nella mente dei tifosi e, soprattutto, dell’opinione pubblica, dei ricordi non proprio nobilissimi.

Roma-Feyenoord, divieto di trasferta per gli olandesi: la posizione del Viminale

La gara contro Slot rappresenterà infatti certamente un interessantissimo incrocio a circa un anno di distanza dopo la finale di Tirana, vinta da Mourinho contro una compagine non poco diversa da quella allestita nel corso di questi ultimi mesi e messa a disposizione di Slot. Qualche scontro in Albania a maggio ha certamente permesso di comprendere come l’evento meriti una certa attenzione organizzativa anche ai fini della sicurezza.

Questo a maggior ragione se si ricordano i tristi fatti del 2015 e la devastazione del centro capitolino per mano degli Hooligans. I recenti fatti di Napoli hanno certamente permesso di comprendere la delicatezza e l’importanza di prevenire situazioni spiacevoli, soprattutto in occasione di eventi sportivi che potrebbero mettere in contatto realtà distinte da una certa rivalità e incandescenza.

La proposta più accreditata a detta di molti sarebbe rappresentata dal divieto di trasferta, alla base però anche della nascita delle reazioni olandesi e la richiesta di impedire anche ai tifosi della Roma la trasferta a Rotterdam. Su tale fronte, l’ANSA evidenzia come la posizione del Viminale sia ben precisa e sia orientata verso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi.