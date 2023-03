Formazioni ufficiali Barcellona-Roma: tifosi furiosi fuori dal Camp Nou

Barcellona-Roma, ecco gli ultimi minuti prima del match al Camp Nou. E le scelte ufficiali di Spugna e di Giraldez.

BARCELLONA Al Camp Nou per la storia. Per ribaltare lo 0-1 dell’andata. Per qualcosa di magico. Un’impresa difficile, ma una volta qui, perché non provarci? Spugna ieri in conferenza stampa ha detto che ci crede. Ed è giusto così. Perché altrimenti venire qui, stasera, non avrebbe avuto nessun senso. La Roma ci proverà contro la squadra più forte del Mondo.

Al Camp Nou ai tifosi giallorossi è stato “consigliato” di non entrare con i colori del club. Il settore ospiti, per decisione del club catalano, è chiuso. E il centinaio ufficiale – ma probabilmente vista la colonia romana in Spagna saranno di più – sarà in mezzo ai tifosi del Barcellona. Una cosa normale, così come successo all’Olimpico una settimana fa. E lì tutti hanno potuto sventolare la propria sciarpa. Qui no. E fuori dallo stadio qualcuno si lamentava, giustamente, di quanto è stato deciso. Questione di ordine pubblico si vocifera. Però…

La Roma è entrata al Camp Nou intorno alle 17:15. Piccola ricognizione in campo. Poi il gruppo è rientrato negli spogliatoi mentre Spugna e Bavagnoli hanno chiacchierato per un poco di tempo in mezzo al campo. Chissà che cosa si sono detti i due a pochi minuti dal match. Emozioni, sensazioni, magari qualche consiglio alla prima allenatrice che ha vinto una Coppa sulla panchina della Roma e l’altro, che una Coppa l’ha vinta pure e che adesso oltre ad essere qui è anche ad un passo dallo scudetto. Ma non lo gridiamo così forte.

Barcellona-Roma, le formazioni ufficiali

Intanto ecco le formazioni ufficiali, quelle appena arrivate in tribuna stampa. Giraldez ha detto di voler vedere la sua squadra segnare tanti gol. Spugna ha chiesto intelligenza e follia.

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Guijiarro, Wlahs, Bonmati; Hansen, Oshoala, Paralluelo.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Losada, Giugliano, Andressa; Serturini, Giacinti, Haavi.