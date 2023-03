Retegui e la Roma, Totti torna a parlare: “Mourinho è la chiave”

Retegui e la Roma, questa volta a parlare è l’ex capitano Francesco Totti che sul futuro rassicura i tifosi: “Mourinho è la chiave”

A Roberto Mancini non va solo dato il merito della vittoria dell’Europeo, ma soprattutto quello di esser riuscito a scovare tantissimi giovani italiani da poter testare nel giro della nazionale. Fu proprio lui a convocare un giovane Nicolò Zaniolo, talmente giovane che non aveva nemmeno ancora esordito in Serie A.

Mancini ha cercato di aumentare il numero di convocati per cercare di dare a tutti una possibilità, soprattutto durante le amichevoli, tra i tanti calciatori buttati nella mischia possiamo ricordare anche Willy Gnonto, un giovane e sconosciuto ai più che ha messo in mostra subito le sue doti quando chiamato in causa.

Uno degli ultimi esordienti, quello che forse sta facendo più parlare di sé, è Mateo Retegui, oriundo di 23 anni che gioca in Argentina. Nelle sue due prime apparizioni con la nazionale è riuscito a mettersi in mostra mettendo a segno due gol, attirando anche l’attenzione di molti club italiani ed europei.

Chi lo aveva visto prima di tutti è però Francesco Totti, che con la sua società ha anche rappresentato i suoi interessi. Proprio l’ex numero 10 giallorosso ne ha parlato.

Totti parla di Retegui e della Roma di Mourinho

Mateo Retegui dunque è l’oggetto dei desideri di mezza Serie A, ma non solo. Il ragazzo ha attirato molto l’attenzione, tanto che anche fuori i confini italiani il suo nome è cominciato a circolare con frequenza, tanto che anche alcuni club inglesi potrebbero decidere di puntare su di lui per la prossima stagione.

Le italiane sono favorite per la corsa all’attaccante, su tutte Inter e Roma, ma anche l’Udinese si è dichiarata interessata a prelevarlo. Proprio su Mateo Retegui è tornato a parlare Francesco Totti, ex capitano della Roma, intervistato nel corso di un evento legato al Padel, sua grande passione

La giornalista gli ha chiesto di Mourinho e di Retegui, e se lo Special One possa essere l’uomo giusto per il futuro della Roma:

“Retegui mi è rimasto impresso, ha delle movenze particolari che chi gioca a pallone riesce a vedere, mi è piaciuto subito come stava in mezzo al campo come lottava nonostante fosse giovanissimo. Mourinho è la chiave per aprire un portone poi ci sono altre stanze, le altre stanze sono i giocatori, ci devono essere giocatori che capiscono quello che vuole il mister così c’è più semplicità”.