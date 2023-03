Barcellona-Roma femminile, probabili formazioni e dove vederla gratis

La Roma femminile si prepara alla sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona. Ecco dove vedere la partita.

Al fischio d’inizio, ormai, manca poco. Scatterà infatti oggi alle ore 18.45 la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League che vedrà la Roma femminile affrontare, in trasferta, il Barcellona. Le blaugrana si sono imposte all’andata grazie alla rete di Salma Paralluelo tuttavia il discorso qualificazione è ancora aperto.

La formazione guidata da Alessandro Spugna nel primo match si è resa protagonista di una prova maiuscola, andando in almeno tre occasioni vicina al pareggio. Una prestazione che consente al club di essere ottimista in vista del match in programma al Camp Nou. Lo stadio, per l’occasione, si vestirà a festa (previsti 45 mila spettatori) ma le giallorosse, stando al clima in cui si è svolta ieri la rifinitura, sono tranquille. Determinate, sì, ma comunque convinte dei propri mezzi e della possibilità di rimontare la sconfitta iniziale.

In campo andrà la migliore formazione possibile. Spazio, quindi, anche all’ex di turno Victoria Losada che con le catalane ha già vinto la competizione nel 2021. La centrocampista (24 trofei in carriera) in conferenza ha sottolineato quanto sarà complicato strappare il pass per la fase successiva. “Non esiste una pozione magica, sono tra le migliori al mondo. Barcellona fa un tiro e segna”. Al tempo stesso, però, ha spiegato di credere nell’impresa. “Siamo molto unite, una famiglia. Faremo una grande partita”.

Barcellona-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Per la Roma il momento di non ritorno è in arrivo. Dopo aver superato con successo i preliminari estivi e battuto con merito il Paris FC ed il Wolfsburg, ora le giallorosse vogliono continuare a sognare e a stupire l’Europa. Caroline Graham-Hansen, Asisat Oshoala e Lucy Bronze sono avversarie temibili ma non imbattibili.

La gara verrà trasmessa in streaming e in chiaro gratuitamente da Dazn. La piattaforma, dall’inizio della stagione, ha aperto un canale YouTube esclusivamente dedicato alle partite della Champions League femminile.

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Aitana, Walsh, Guijiarro; Hansen, Oshoala, Crnogorcevic. All.: Giraldez.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa, Giugliano, Losada; Serturini, Giaciniti, Haavi. All.: Spugna.

Arbitro: Hussein (Ger).

TV: Dazn.