Slot accontentato, c’è il rinforzo: annuncio ufficiale prima di Feyenoord-Roma

Il Feyenoord chiude un colpo e annuncia ufficialmente il rinforzo a pochi giorni dalla sfida europea contro la Roma di Mourinho

La corsa in Europa League degli uomini di Mourinho continua con lo scontro diretto contro il Feyenoord valido per i quarti di finale. L’ultima sfida andata in scena tra la Roma e gli olandesi fu appena lo scorso anno, quando le squadre si sfidarono per la finale di Conference League vinta proprio dai giallorossi.

Nella notte di Tirana Mourinho alzò il suo primo titolo in giallorosso, nonché primo europeo della storia della Roma, che non riusciva nell’impresa di alzare una coppa da oltre 10 anni. La finale fu una sfida molto chiusa, tra due squadre che si sono equivalse in campo.

Oggi il Feyenoord però è una squadra totalmente diversa da quella che era appena un anno fa, dopo aver rivoluzionato la rosa attraverso vari acquisti più che mirati da parte della società. In campionato infatti la squadra di Rotterdam occupa la prima posizione, con ben sei punti di vantaggio sui rivali dell’Ajax e addirittura 8 sul terzo posto, occupato dal Psv Eindhoven.

A pochi giorni dalla sfida contro la Roma arriva l’annuncio a sorpresa, l’allenatore può gioire per quest’ultimo rinforzo che potrà dare una grande mano alla formazione di Slot.

L’annuncio ufficiale prima di Feyenoord-Roma: ingaggiato Van Den Belt

Le squadre olandesi negli ultimi anni ci hanno stupito soprattutto per la mole di giovani talenti lanciati non solo in campionato ma anche in campo europeo. Uno dei maggiori esempi di questo trend è proprio l’Ajax, che grazie al grande lavoro sul settore giovanile è tornato a competere ad alti livelli anche in Europa, come dimostra la semifinale raggiunta nel 2019 contro il Tottenham.

Anche le altre società olandesi condividono la mentalità dell’Ajax, soprattutto perché il campionato olandese purtroppo ha un diverso appeal rispetto agli altri campionati europei. Il Feyenoord non è da meno, come dimostra l’ultimo acquisto ufficializzato in queste ore.

Si tratta di Thomas Van Den Belt, centrocampista classe 2001 che si era distinto con la maglia del PEC Zwolle, con la quale ha giocato sin da bambino. Van Den Belt infatti ha vestito la maglia dello Zwolle sin dal 2012, per poi esordire in prima squadra nel 2019.

𝑪𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒐𝒏. 🔵⚪️ » 🔴⚪️⚫️ See you next season, Thomas! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 29, 2023

Centrocampista d’interdizione, proprio uno dei quei ruoli che maggiormente serviva al Feyenoord, che però potrà godersi il suo gioiello solo a partire dalla prossima stagione.