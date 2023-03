Calciomercato Roma, assist ufficiale: trattativa chiusa, gongola anche Pinto

Calciomercato Roma, il comunicato ufficiale fornisce indirettamente un assist anche a Tiago Pinto. Partito l’effetto domino.

Un ruolo importante nella prossima campagna acquisti della Roma sarà occupato dai possibili innesti con cui Tiago Pinto proverà a rimpolpare la linea difensiva.

Sebbene filtri cauto ottimismo sul possibile rinnovo di Chris Smalling, il GM giallorosso è chiamato a rinforzare il reparto arretrato con almeno un innesto, indipendentemente dal rinnovo dell’ex United. Alla luce del sempre più probabile addio. fine stagione di Kumbulla, poi, non è escluso un mini restyling della difesa. Gli uomini mercato della Roma, quindi, stanno setacciando il campo alla ricerca di soluzioni intriganti ma dai costi relativamente contenuti. Sotto questo punto di vista dalla Germania trapelano notizie importanti che, di riflesso, potrebbero ripercuotersi anche sulle mosse di Roma e Juventus.

Calciomercato Roma, ufficiale: l’Eintracht ha trovato l’erede di N’Dicka

Un profilo sempre spendibile in chiave Roma è quello di Evan N’Dicka. Il centrale dell’Eintracht, però, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Con il contratto in scadenza nel 2023, il difensore francese classe ’99 ha calamitato l’attenzione di diversi club europei, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Soprattutto in Italia si sta monitorando con crescente attenzione l’evolvere della situazione.

La Juventus ha effettuato ben più di un semplice sondaggio esplorativo: anche Inter e Napoli, del resto, monitorano lo scenario. Il Barcellona e l’Arsenal, però, sembrano aver acquisito un discreto vantaggio, anche se la partita è ancora aperta e non sono esclusi colpi di scena.

Quello che è (quasi) certo, però, è che N’Dicka lascerà il club di Francoforte a fine stagione. A fornire un indizio indiretto a queste voci, infatti, ci ha pensato un comunicato ufficiale diramato dall’Eintracht, con il quale il club tedesco ha reso noto l’acquisto di Willian Pacho. Il difensore ecuadoriano, che può giocare sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, viene considerato da molti l’erede naturale di N’Dicka. L’ormai ex Anversa ha firmato con l’Eintracht un contratto fino al 2028: la trattativa è stata imbastita a titolo definitivo, con i tedeschi che verseranno circa 9 milioni di euro nelle casse del club belga.