Calciomercato Roma, futuro deciso ma zero contatti: Pinto in corsa

Calciomercato Roma, il futuro lui lo ha deciso ma al momento non c’è stato nessun contatto per il rinnovo. Pinto è ancora in corsa

Il suo nome è stato accostato diverse volte alla Roma nel corso degli ultimi anni. Soprattutto perché, a quanto pare, Mourinho vede in lui un buon elemento, uno di quelli di cui fidarsi, da mandare in campo senza particolari problemi. Insomma, uno dei fedelissimi dello Special One.

Ed è anche stato accostato alla Roma perché il suo contratto scade alla fine della stagione, quindi potrebbe essere un colpo a parametro zero soprattutto se Ancelotti, che non lo vede tanto, dovesse rimanere sulla panchina del Real Madrid anche nella prossima stagione. Ma secondo le informazioni riportate da Defensa Central, lui, Nacho, il suo futuro lo avrebbe già deciso.

Calciomercato Roma, Nacho ha deciso il futuro

E non è quello di lasciare i madrileni, anzi, lui vorrebbe rimanere ancora in Spagna e con la maglia de Blancos addosso. Ma al momento sul rinnovo i discorsi non ci sono stati. Si, qualche parola ma nulla di più, niente di concreto, e niente che possa far pensare ad un’accelerazione nella trattativa. Di certo quindi per ora ci sarebbe solamente una cosa, la voglia di Nacho di non cambiare club.

Ma da qui a quella che potrebbe essere una firma ce ne passa. E su Nacho, oltre la Roma, e oltre a qualche altro club, ci sarebbero anche i fari della MLS, pronta a mettere sul piatto un contratto milionario, quasi impossibile da raggiungere in Europa, per il difensore spagnolo. E questo alla fine, qualora tra le parti non dovesse arrivare un accordo, potrebbe essere quella spinta che serve per salutare tutti e andare in America. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nei prossimi mesi con la Roma che dal proprio canto il difensore probabilmente non lo ha mai perso d’occhio.