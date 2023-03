Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Juventus: anche il Milan ko

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus: anche il Milan ko. La destinazione è stata scelta

Di movimenti la Roma la prossima stagione ne dovrà fare. Non solo in difesa, dove un centrale dovrà arrivare a prescindere, ma anche in attacco le cose potrebbero cambiare, soprattutto se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta irrinunciabile per Tammy Abraham.

L’attaccante inglese sembra essere avere tanti corteggiatori in Premier League, qualcuno, almeno 50milioni di euro, soprattutto se Abraham dovesse finire in crescendo la stagione, li potrebbe mettere sul piatto. Soldi che la Roma potrebbe anche decidere di accettare anche perché costretta a fare delle plusvalenze. Certo, su Tammy c’è anche quel diritto di recompra del Chelsea fissato a 80 milioni. Ma questa cifra è assai difficile pretenderla ed è altrettanto difficile che i Blues la possano mettere sul piatto.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Morata

Si è parlato nei giorni scorsi anche di Alvaro Morata come possibile arrivo in casa Roma. L’ex Juventus non sta vivendo una stagione esaltante all’Atletico e un suo addio è nell’ordine delle cose. Come anticipato nei giorni scorsi c’è anche il Milan sulle tracce dell’ex bianconero ma secondo le informazioni riportate da Todofichajes.com Morata avrebbe deciso la sua prossima destinazione.

E sul suo futuro ci sarebbe ancora la Juventus. Sì, perché dalla Spagna spiegano che in caso di un ritorno in Italia, Alvaro sarebbe ben contento di tornare a Torino. La cifra? Si parla, in questo momento, di 15 milioni di euro per poterlo strappare ai Colchoneros. E vedendo quelle che sono le qualità del giocatore, e quello che in alcuni momenti riesce a dare, non sembra nemmeno esagerata. La Roma comunque non sembra voler perdere di vista la questione, e attende gli sviluppi e attende anche di capire cosa succederà attorno ad Abraham. Poi si prenderà una decisione. Con Pinto che monitora il tutto.